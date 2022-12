Het fors teruggeslagen aandeel van Equinox Gold moet bovengemiddeld kunnen profiteren van de verwachte stijging van de goudprijs.

Equinox Gold ontstond eind 2017 uit de fusie van Trek Mining, NewCastle Gold en Anfield Gold. De hoofdactiva waren de Aurizona-goudmijn in Brazilië en de Castle Mountain-goudmijn in de Verenigde Staten. Onder impuls van hoofdaandeelhouder en mijnbouwlegende Ross Beaty (7,7% van het kapitaal) werd een plan uitgetekend om zo snel mogelijk 1 miljoen troyounce goud per jaar te produceren. Dankzij de overname van de Amerikaanse Mesquite Mine was er in 2018 een eerste bescheiden productie van 25.601 troyounce goud, die in 2021 al was gestegen tot 602.110 troyounce goud. De groep beschikt nu over zeven producerende mijnen in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Vier groeiprojecten kunnen de productie op termijn boven 1 miljoen troyounce goud brengen.2022 was een tegenvallend jaar voor Equinox Gold. De markt was eind januari al niet onder de indruk van de vooropgestelde jaarproductie van 625.000 à 710.000 troyounce goud voor 2022. Door tegenslagen, vooral in Brazilië, is die prognose bijgesteld tot 540.000 troyounce goud. Daardoor zal de kostprijs per geproduceerde troyounce 5 procent hoger liggen dan de bovenkant van de voorziene vork van 1.470 à 1.530 dollar. Na negen maanden drukten de hoge kosten de gezuiverde bedrijfskasstroom van 177,2 miljoen tot 94,1 miljoen dollar, ondanks de licht hogere gemiddelde goudprijs (1.804 dollar per troyounce, tegenover 1.790 dollar in 2021). Op 1 oktober startte de productie in Santa-Luz in Brazilië. De regelmatig terugkerende sociale onrust in Los Filos belemmert een beslissing over het vierde project dat de productie daar met 125.000 troyounce goud zou verhogen tot 300.000 troyounce. Het Canadese nieuwbouwproject Greenstone zit op schema om in de eerste helft van 2024 binnen het voorziene budget op te starten. Door de investeringen in Greenstone en de lagere marges steeg de nettoschuld sinds eind 2021 van 235,2 miljoen tot 583,8 miljoen dollar op 30 september. Equinox Gold moet nog tot 430 miljoen dollar bijdragen aan Greenstone (in totaal maximaal 730 miljoen). Eind september waren er 270 miljoen dollar liquiditeiten en voor 220 miljoen investeringen in andere mijnbedrijven.Na een jaar van tegenslagen hopen we op de normalisatie van de productie in de Braziliaanse mijnen. De jaarproductie kan richting 650.000 troyounce goud stijgen. We verwachten daarnaast een daling van de totale productiekostprijs en minder druk op de financiering, al is extra financiering wellicht toch nodig. Daar kan deels een aandelenuitgifte bij horen (ons basisscenario is maximaal 100 miljoen dollar), of een gedeeltelijke verkoop van belangen in Solaris Resources, i-80 Gold en Bear Creek Mining. Daarnaast verwachten we een geslaagde verdere bouw van Greenstone, een mijn die gedurende minstens veertien jaar 200.000 à 240.000 troyounce goud zal produceren (aandeel voor Equinox Gold) tegen een gemiddelde kostprijs van 860 dollar per troyounce.We verwachten dat het fors teruggeslagen aandeel van Equinox Gold bovengemiddeld zal profiteren van de verwachte stijging van de goudprijs. De hoge kostenstructuur zet een extra hoog hefboomeffect op de evolutie van de goudprijs. De vrees voor een stevige kapitaalverhoging is overtrokken. We verwachten dat de markt vanaf de tweede jaarhelft zal anticiperen op een nieuwe productiesprong vanaf 2024 tegen een lagere productiekostprijs. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 3,38 dollarTicker: EQX USISIN-code: CA29446Y3041Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,04 miljard dollarK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -50%Koersverschil sinds jaarbegin: -50%Dividendrendement: -