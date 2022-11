EVS heeft meerdere troefkaarten om vanaf 2023 een hogere groei te laten optekenen. Dat groeipotentieel zit absoluut niet in de waardering verrekend.

EVS Broadcast Equipment is wereldklasse in het nichesegment van de livesportverslaggeving. De apparatuur van EVS zit in zowat 9 op de 10 regiewagens, in meer dan honderd landen. EVS probeert op te schuiven naar studio-omgevingen, maar blijft toch in belangrijke mate afhankelijk van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en de voetbaltoernooien (zoals de Wereldbeker in Qatar). Het afgelopen lustrum verloor EVS de status van groeiwaarde en het is de taak van CEO Serge Van Herck om het Luikse technologiebedrijf dat elan terug te bezorgen, deels door het bedrijf van een productie- naar een servicebedrijf te doen evolueren. De omzet van 137,6 miljoen euro voor het boekjaar 2021 was een eerste bewijs dat Van Herck goed bezig is. Op 30 september kwam de verzekerde omzet voor 2022 al uit op 143,8 miljoen euro, waarvan 9,2 miljoen euro extra huurinkomsten uit grote sportevenementen en 6,6 miljoen euro uit een langetermijncontract met een bigtechspeler. Dat liet de bedrijfsleiding toe de vork voor de jaaromzet te verkleinen van 140 à 150 miljoen euro naar 145 à 150 miljoen euro. De tradingupdate over het derde kwartaal bevat geen resultaten, zodat we ons moeten beperken tot de situatie midden 2022. Deels door de schaarste aan componenten bleef de klim van het bedrijfsresultaat (ebit) in die periode beperkt tot 0,3 miljoen euro (van 15,4 naar 15,7 miljoen euro). Dat betekent dat de ebit-marge was teruggevallen van 24,9 procent in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 23,3 procent. Het nettoresultaat vertoonde zelfs een lichte daling van 15,6 naar 15,5 miljoen euro (hogere belastingen), of van 1,16 naar 1,15 euro per aandeel. Voor het volledige boekjaar bedraagt de omzetschatting van de consensus 147,7 miljoen euro en de verwachte winst per aandeel 2,37 euro per aandeel. Deels door het bigtechcontract ter waarde van meer dan 50 miljoen dollar laat het orderboek voor 2023 en de volgende jaren een fraaie groei van 216 procent zien. Daaruit blijkt dat EVS zijn afhankelijkheid van grote sportevenementen beetje bij beetje weet af te bouwen. Door de opkomst van streaming hebben de klassieke mediabedrijven de jongste jaren de schaar gezet in hun investeringen, maar de komende jaren is opnieuw een inhaalbeweging nodig. De kansen op nieuwe groei hebben ook te maken met de overname van het Nederlandse Axon in 2020. Daardoor is complementariteit ontstaan in de producten voor liveverslaggeving en zorgen nu ook in de Verenigde Staten voor meer omzet. EVS heeft dus meerdere troefkaarten om vanaf 2023 een hogere groei te laten optekenen dan we de voorbije vijf à tien jaar gemiddeld hebben gezien. Het dividend van EVS is heel belangrijk. Voor het boekjaar 2022 keert EVS een basisdividend van 1,10 euro per aandeel en een uitzonderlijk dividend van 0,50 euro (gedeeltelijke compensatie voor niet-uitkering in 2020 door coronacrisis) uit, of een brutodividendrendement van ruim 7 procent. Voor het boekjaar 2023 wordt dat weer minimaal een brutodividend van 1,10 euro per aandeel. Op basis van de toptechnologie die het bedrijf in huis heeft, zijn sterke marktpositie en de erg solide financiële positie (nettokaspositie van 44,2 miljoen euro eind juni) mag het duidelijk zijn dat EVS een ondergewaardeerd aandeel is tegen amper 6 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) en tegen 9 keer de verwachte winst voor 2022. Het groeipotentieel zit dus absoluut niet in de waardering verrekend. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 20,70 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 297,3 miljoen euroK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 7,2%