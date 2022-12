Kinepolis staat klaar voor een mooie toekomst. De groep zal versterkt uit de zware crisis van de bioscoopsector komen, omdat de rendabiliteit flink is opgekrikt.



Kinepolis Group is de grootste bioscoopuitbater van het land (sinds november 110 bioscopen en 1.135 schermen), actief in Europa (België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Zwitserland) en Noord-Amerika (Canada en Verenigde Staten). De groep bewijst dat je nooit een crisis mag verprutsen. Boven op de jaarlijkse oefening om met 5 procent minder bezoekers evenveel geld te verdienen, maakte de groep tijdens de coronacrisis een plan om na de pandemie met 25 procent minder bezoekers dezelfde winst te maken. Dat plan is volledig uitgerold en zal voor de resultaten de komende jaren een significant verschil uitmaken.Kinepolis ontving in het derde kwartaal 7,4 miljoen bezoekers. Dat is 74,3 procent van het bezoekersaantal van het derde kwartaal van 2019, het eerste vergelijkingspunt vóór de coronacrisis. In de periode januari-juni zat Kinepolis op 77,2 procent. Door het mindere derde kwartaal is het na negen maanden (afgerond 21,1 miljoen bezoekers) teruggevallen naar 76,1 procent tegenover de periode januari-september 2019. In het tweede kwartaal draaide Kinepolis zelfs meer omzet (103,9%) tegenover het tweede kwartaal van drie jaar geleden. De ebitda kwam in de eerste zes maanden uit op 56,5 miljoen euro, waarvan 37,9 miljoen in het tweede kwartaal, tegenover 69,2 miljoen euro in de eerste helft van 2019 en 36,1 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. Zelfs gezuiverd voor coronasubsidies, huurverminderingen en ongebruikte cadeaubonnen betekent dat een ebitda per bezoeker van 4,13 euro in de eerste jaarhelft, tegenover 3,91 euro in dezelfde periode van 2019, en een ebitda per bezoeker van 4,90 euro in de periode april-juni 2022, tegenover 4,06 euro in dezelfde periode in 2019. De netto financiële schuld (exclusief leasingverplichtingen) blijft met 450 miljoen euro hoog (5,76 keer ebitda en 4 keer ebitdal). Eind juni beschikte Kinepolis over 163,2 miljoen euro financiële middelen (199,8 miljoen eind 2021). In januari betaalde het nog een private plaatsing van 61,4 miljoen euro terug.Het vierde kwartaal is traditioneel superbelangrijk. De Vlaamse film Zillion en de Hollywood-blockbusters kunnen het mindere derde kwartaal snel doen vergeten. Kinepolis is klaar voor verdere expansie in 2023. De financiële positie laat niet toe om het even welke overname te doen. Voor een grotere kans zal een kapitaaloperatie nodig zijn, maar de familiale aandeelhouders (47,8% van de aandelen via Kinohold) zijn bereid zich te laten verwateren. Heel wat familiale bioscoopuitbaters zijn verzwakt door de covid-19-pandemie. Als de bezoekersaantallen terugkeren naar de niveaus van voor de crisis, zal Kinepolis meer moeten betalen voor overnames, maar dan zal de groep de komende jaren wel recordwinsten optekenen. Kinepolis staat klaar voor een mooie toekomst. De groep zal versterkt uit deze zware crisis komen, omdat de rendabiliteit flink is opgekrikt en ze over de knowhow beschikt om buitenlandse, vaak familiale bioscoopgroepen over te nemen en naar hetzelfde niveau van winstgevendheid te tillen. De groep zal weldra nieuwe stappen in zijn expansie zetten. Dat potentieel om de winst stevig op te krikken zit niet in de koers verrekend. De waardering is teruggevallen tot 11 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022 en zelfs tot 9 keer die voor 2023. Op basis van die waardering hopen we hier een uitblinker te pakken voor 2023 en de volgende jaren. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 37,02 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,03 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: -