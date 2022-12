Microsoft is geëvolueerd van een puur softwarebedrijf naar een gediversifieerde technologiegroep. Door zijn vele kwaliteiten is het bedrijf een basiswaarde in een technologieportefeuille.

Microsoft is geëvolueerd van een puur softwarebedrijf naar een gediversifieerde technologiegroep. Behalve de klassieke besturingssystemen (Windows) bouwt het bedrijf ook beheerssoftware (Office) voor pc's en servers. Cloudcomputing speelt eveneens een belangrijke rol met het eigen Azure-cloudplatform en verschillende softwarepakketten die via de cloud worden aangeboden. Microsoft is ook actief op de onlineadvertentiemarkt en op sociale media, met LinkedIn. Er is bovendien een hardwaretak met een gameconsole (Xbox) en een tablet-pc.

...

Microsoft is geëvolueerd van een puur softwarebedrijf naar een gediversifieerde technologiegroep. Behalve de klassieke besturingssystemen (Windows) bouwt het bedrijf ook beheerssoftware (Office) voor pc's en servers. Cloudcomputing speelt eveneens een belangrijke rol met het eigen Azure-cloudplatform en verschillende softwarepakketten die via de cloud worden aangeboden. Microsoft is ook actief op de onlineadvertentiemarkt en op sociale media, met LinkedIn. Er is bovendien een hardwaretak met een gameconsole (Xbox) en een tablet-pc.In het gebroken boekjaar 2021-2022, dat eindigde in juni, steeg de omzet (exclusief wisselkoersverschillen) met 19 procent op jaarbasis tot 198,3 miljard dollar. Voor een bedrijf van die omvang is dat in deze moeilijke marktomstandigheden fenomenaal. Ook de winst ging vooruit met een operationele ebit-marge van 42,1 procent (+0,5 procent op jaarbasis). Ook de consumentendivisie had het lastiger door de wereldwijde daling van de pc-verkoop, waardoor Microsoft minder licenties verkocht. Ook de inkomsten uit onlineadvertenties staan wereldwijd onder druk. Dat wordt ruim gecompenseerd door het snel groeiende cloudsegment. Microsoft wint marktaandeel ten nadele van onder meer Amazon en Alphabet. De cloudomzet bedraagt de helft van de totale groepsomzet.Microsoft stelde de markt gerust met een bevestiging van de prognoses voor het boekjaar 2022-2023. Het management verwacht een dubbelcijferige groei van de omzet en de operationele winst. De impact van de dollar zou dit jaar beperkter zijn. Microsoft bracht vorig jaar een bod van 68,7 miljard dollar uit op de gameproducent Activision Blizzard en wil die deal zo snel mogelijk afronden. Microsoft is al actief in gaming, met onder meer de Xbox-spelconsole, een eigen gamingcloudplatform en de GamePass-abonnementendienst. De gamingindustrie groeit minder snel dan tijdens de coronapandemie, maar de markt is nu wel groter dan voorheen. Het gamesegment draagt nu 7 procent bij aan de groepsomzet. Vooral het software- en het cloudsegment zijn heel winstgevend met hoge marges. Inclusief Activision zou het aandeel van gaming in de omzet met de helft toenemen. De overname is nog geen gelopen koers, want zowel de mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten, China, de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk moeten hun goedkeuring geven. Microsoft blijft zich continu heruitvinden en heeft een stevige voet tussen de deur in verschillende snel groeiende deelsegmenten van de technologiesector. Die diversificatie is een belangrijk voordeel als de conjunctuur tegenzit. Microsoft zal hoe dan ook blijven profiteren van de verdere digitalisering van de samenleving en beschikt daarvoor over de juiste producten en diensten. De hoge aandeelhoudersvergoedingen zijn een andere troef van het bedrijf. Microsoft keerde in het boekjaar 2021-2022 voor 18,1 miljard dollar dividenden uit en besteedde 30,9 miljard dollar aan aandeleninkopen. Daardoor daalt het aantal aandelen elk jaar met ongeveer 1 procent. In het pas gestarte boekjaar heeft Microsoft zijn dividend nogmaals met 10 procent opgetrokken. Die hoge uitkeringen zijn mogelijk dankzij de hoge vrije kasstromen, die vorig jaar opliepen naar meer dan 54 miljard dollar. Ook de kaspositie is met ruim 107 miljard dollar erg ruim. Ondanks de koersdaling van het afgelopen jaar is het aandeel nog steeds niet goedkoop. Toch maken de vele kwaliteiten van Microsoft een basiswaarde in een portefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 253,92 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1900 miljard dollarK/w 2022: 27,5Verwachte k/w 2023: 26,5Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 1,1%