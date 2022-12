SilverCrest vormt een unieke combinatie van een high-grade actief met een lage productiekostprijs. Er is nog veel exploratiepotentieel.

SilverCrest Metals is een Canadees mijnbedrijf met als voornaamste actief de Las Chispas-mijn in Mexico. Voorganger SilverCrest Mines bracht vorig decennium de Santa Elena-mijn in productie, die in 2015 werd overgenomen door First Majestic Silver. Dezelfde ploeg ging in 2016 door onder een andere naam met Las Chispas. Met een gemiddelde grade van 879 gram zilver per ton erts is Las Chispas een van de rijkste zilvermijnen ter wereld. Op basis van de voorlopige haalbaarheidsstudie van twee jaar geleden liggen de reserves op 94,7 miljoen troyounce zilver. Dat cijfer houdt enkel rekening met 15 van de 45 bekende zilver- en goudaders in het gebied. SilverCrest noteert op de NYSE en de Toronto Stock Exchange. Ongeveer 38 procent van de aand...

SilverCrest Metals is een Canadees mijnbedrijf met als voornaamste actief de Las Chispas-mijn in Mexico. Voorganger SilverCrest Mines bracht vorig decennium de Santa Elena-mijn in productie, die in 2015 werd overgenomen door First Majestic Silver. Dezelfde ploeg ging in 2016 door onder een andere naam met Las Chispas. Met een gemiddelde grade van 879 gram zilver per ton erts is Las Chispas een van de rijkste zilvermijnen ter wereld. Op basis van de voorlopige haalbaarheidsstudie van twee jaar geleden liggen de reserves op 94,7 miljoen troyounce zilver. Dat cijfer houdt enkel rekening met 15 van de 45 bekende zilver- en goudaders in het gebied. SilverCrest noteert op de NYSE en de Toronto Stock Exchange. Ongeveer 38 procent van de aandelen zit bij het grote publiek, de rest bij institutionelen en insiders.De bouw van de Las Chispas-mijn werd op tijd en binnen het budget afgerond. Eind juni 2022 werden de eerste ertsen bovengehaald, de commerciële productie ging op 1 november van start. Bij de start van de bouw was een kredietlijn van 120 miljoen dollar beschikbaar. Daarvan heeft SilverCrest drie schijven van 30 miljoen dollar opgenomen. SilverCrest beschikte op 1 november over 91 miljoen dollar cash. De waarde van de voorraden bedroeg na het derde kwartaal 31,3 miljoen dollar. Op 29 november werd een nieuwe financiering afgesloten die de kapitaalkosten verlaagt. Die bestaat uit een termijnlening van 50 miljoen dollar en een open kredietlijn tot 70 miljoen dollar. Het openstaande bedrag van de oude kredietlijn (90 miljoen) werd terugbetaald met de termijnlening en 40 miljoen uit de beschikbare cashvoorraad. Dat brengt de liquiditeiten op 51 miljoen dollar cash, aangevuld met de kredietlijn van 70 miljoen.2023 wordt het eerste volledige productiejaar. Er wordt op een jaarlijkse productie van 12,4 miljoen troyounce zilverequivalent gerekend. Dat cijfer bestaat uit 6,4 miljoen troyounce zilver en 69.000 troyounce goud. In de loop van de eerste jaarhelft komt een nieuw rapport met geactualiseerde cijfers over reserves en kosten. De uitgaven voor arbeid, brandstof, chemicaliën en staal zijn de voorbije kwartalen fors toegenomen, maar toch zal de totale productiekostprijs onder 10 dollar per troyounce blijven. Dat levert tegen de huidige prijs een heel aantrekkelijke brutowinstmarge van bijna 60 procent op.SilverCrest vormt een unieke combinatie van een high-grade actief met een lage productiekostprijs. Er is nog veel exploratiepotentieel. De kans dat SilverCrest dezelfde weg op gaat als Alexco is uiterst klein. Alexco kreeg in een extreem moeilijke markt af te rekenen met technische en operationele problemen. Daardoor ontstond op het slechts mogelijke moment een liquiditeitstekort, waardoor de groep haar kwaliteitsvolle activa voor een prikje moest verkopen aan Hecla Mining. SilverCrest staat operationeel en financieel al verder in de levenscyclus. Op basis van de huidige goud- en zilverprijs zal de vrije kasstroom volgend jaar in de buurt van 200 miljoen dollar uitkomen. De voorbije kwartalen was de economische cyclus niet gunstig voor bedrijven uit de edelmetaalsector. Het aandeel SilverCrest piekte in april op 10 dollar maar viel in september terug naar 4,5 dollar. Op basis van een conservatieve schatting bedraagt de intrinsieke waarde van SilverCrest 800 miljoen dollar. De ondernemingswaarde bedraagt amper 1,1 keer de intrinsieke waarde, wat gezien het potentieel heel laag is. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 6,05 dollarTicker: SILV USISIN-code: CA8283631015Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 880 miljoen dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -