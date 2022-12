De cruciale beslissing over de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx valt in de eerste jaarhelft. Als het groen licht krijgt, zal de zenuwachtigheid over de margedruk van UCB verminderen.

Union Chimique Belge (UCB) brak door in de jaren negentig met twee succesvolle blockbusters: het anti-allergiemiddel Zyrtec en het epilepsiemiddel Keppra. De overnames van het Britse Celltech in 2004 en het Duitse Schwarz in 2006 versterkten de pijplijn met Cimzia, Vimpat en Neupro. Dat trio ving het patentverval van Zyrtec en Keppra op. Momenteel ondergaat de portefeuille van UCB een nieuwe wissel van de wacht, met als potentieel nieuwe stermiddel bimekizumab (commerciële naam Bimzelx). De groep mikt tegen 2025, ondanks het patentverval van Vimpat en Cimzia, op een omzet van minstens 6 miljard euro, een toename van de bedrijfskasstroommarge tot 30 à 35 procent en een nettowinst per aandeel van 6,9 à 8,1 euro. UCB kondigde in januari de overname van Zogenix aan voor 1,9 miljard dollar (inclusief schulden). Fintepla van Zogenix versterkte het marktleiderschap van UCB in epilepsiebehandelingen. In 2021 draaide Fintepla74,7 miljoen dollar omzet. Tegen 2026 zou het een piekomzet van 750 miljoen halen. Na het onverwachte uitstel van de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing over Bimzelx voor de indicatie psoriasis in oktober 2021, leidde het vooruitzicht op een goedkeuringsbeslissing in het tweede kwartaal tot een recordkoers van 116,05 euro. Maar op vrijdag 13 mei ontving UCB een mededeling van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA dat het voorlopig geen beslissing kon nemen over de aanvraag vanwege bepaalde observaties tijdens de inspecties van de productiefaciliteiten. Cruciaal was dat er geen zorgen zijn over de uitstekende werkzaamheid en veiligheid van Bimzelx. UCB diende in november een nieuwe goedkeuringsaanvraag in voor het middel, waarvan analisten een gemiddelde piekomzet van 2,5 miljard euro verwachten. Door het uitstel, de impact van de overname van Zogenix en de hoge inflatie stelde UCB zijn jaarverwachtingen bij. De groepsomzet zou uitkomen op 5,3 à 5,4 miljard euro (initieel 5,15 à 5,4 miljard, tegenover 5,78 miljard in 2021), de marge op de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) zakt stevig van 26 à 27 procent tot 21 à 22 procent (28% in 2021), en de verwachte kernwinst per aandeel van 4,8 à 5,3 euro naar 3,7 à 4 euro (6,49 euro). De halfjaarverwachtingen voldeden aan de verwachtingen. De cruciale beslissing van de FDA over de nieuwe goedkeuringsaanvraag van Bimzelx valt in de eerste jaarhelft. Bimzelx is goedgekeurd in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Australië, Saudi-Arabië en Zwitserland, maar een Amerikaanse goedkeuring is cruciaal om het volledige marktpotentieel te kunnen realiseren. Er volgen nog goedkeuringsaanvragen voor de indicaties psoriatische artritis en axiale spondyloartritis, en afhankelijk van de fase III-studieresultaten (normaal voor het jaareinde 2022) mogelijk ook voor de zeldzame huidziekte van Verneuil. Daarnaast volgt in het vierde kwartaal de beslissing in Europa en de Verenigde Staten over de goedkeuringsaanvraag van de C5-remmer zilucoplan voor gegeneraliseerde myasthenia gravis, en mogelijks ook van FcRn-remmer rozanolixizumab. De markt mikt op een stabiele omzet rond 5,4 miljard euro en 4,47 euro winst per aandeel (+10%). De markt strafte het uitstel van de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx disproportioneel sterk af. We mikken op een goedkeuring, die tot een normalisatie van de koers richting 100 euro moet leiden. We verwachten bovendien dat de goedkeuring de zenuwachtigheid van de markt over de margedruk zal verminderen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 73,10 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 14,2 miljard euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 1,8%