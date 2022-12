De trend naar veilige en groene wagens speelt in de kaart van Melexis. Het rijgt de recordkwartalen aaneen, terwijl verscheidene bedrijven in de halfgeleiderbranche hun prognoses hebben verlaagd.

Melexis ontwikkelt hoofdzakelijk geavanceerde halfgeleiders voor de auto-industrie. De producten worden ook in consumentenelektronica gebruikt, maar die dragen slechts voor ongeveer 10 procent bij aan de omzet. Zo levert Melexis sensoren aan een grote producent van smartwatches. Melexis staat in voor het ontwerp, de ontwikkeling en het testen, maar besteedt de productie uit. X-Fab, dat tot hetzelfde concern behoort, zorgt voor de nodige capaciteit.Melexis rijgt de recordkwartalen aaneen, waardoor 2022 een nieuw topjaar wordt. Na drie kwartalen ligt de omzet 28 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder en de operationele winst zelfs 52 procent hoger, dankzij de strikte kostencontrole. De winst per aandeel steeg met bijna de helft. Dat is opmerkelijk, want verscheidene bedrijven in de halfgeleiderbranche hebben hun prognoses verlaagd. Vooral de geheugenchips en andere halfgeleiders voor consumentenelektronica hebben het lastig, doordat de eindvraag het laat afweten. De automotivemarkt is de uitzondering: die blijft sterk groeien. Er werden de voorbije kwartalen meer wagens verkocht van een hogere prijsklasse, waar meer en duurdere halfgeleiders in zitten.Niets wijst erop dat de goede gang van zaken zich in 2023 niet zal doorzetten. Op dit moment is het nog altijd het aanbod dat de groei belemmert, en niet de vraag. Vraag en aanbod zijn bij de meeste producten Melexis intussen wat meer in evenwicht, maar het moet nog altijd de beschikbare capaciteit onder zijn klanten verdelen. Dat evenwicht is er nog niet bij de meest geavanceerde producten voor elektrische wagens, waar de mismatch groot blijft. Ook voor 2023, 2024 en zelfs 2025 blijven de orders vlot binnenkomen. De toeleveringsketen is een complex samenspel tussen productiecapaciteit bij de foundry (X-Fab) en de beschikbaarheid van componenten. De eerste factor heeft Melexis min of meer in de hand, maar de tweede niet. Volgend jaar zal wellicht ook de bijdrage van onderzoek en ontwikkeling aan de omzet weer toenemen. Die is gedaald naar ongeveer 10 procent, wat historisch weinig is. Melexis zal daarover communiceren bij de publicatie van de jaarcijfers in februari. De halfgeleidergroep beschikt ook over prijszettingsmacht, omdat ze de gestegen productiekosten kan doorrekenen en de marges op peil kan houden. Klanten uit de autosector kunnen niet zomaar van leverancier veranderen: de meeste afnamecontracten hebben een looptijd van meerdere jaren. De stevige rugwind van de sterke dollar zal in 2023 wellicht afzwakken of zelfs helemaal wegvallen. De Amerikaanse munt bereikte in 2022 het hoogste niveau in twintig jaar tegenover de euro, maar naarmate het renteverschil tussen de Verenigde Staten en Europa kleiner wordt, zijn scherpe pieken van de euro-dollarkoers minder waarschijnlijk.De trend naar meer comfortabele, veilige en groene wagens is niet te stoppen en speelt in de kaart van Melexis. Het aantal chips per geproduceerde wagen zal daardoor blijven toenemen. Melexis beschikt over een sterke balans zonder langetermijnschulden, een cashpositie van 105 miljoen euro en een positieve vrije kasstroom. Het dividend werd met 18 procent opgetrokken tot 2,6 euro per aandeel, wat tegen de huidige koers overeenkomt met een rendement van meer dan 3 procent. Melexis was de voorbije zomer nog een stuk aantrekkelijker gewaardeerd, maar tegen minder dan 4 keer de omzet en 17,5 keer de verwachte winst is er nog potentieel voor een verdere koersstijging. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1B Koers: 82,9 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,3 miljard euroK/w 2021: 25,5Verwachte k/w 2022: 17,5Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 3,1%