Wat de bioscoopuitbaters als Kinepolis dit jaar overkomt, is erger dan het worstcasescenario waarmee ze aan het begin van 2020 rekening hadden kunnen houden. Een tweede, zware golf van het coronavirus overspoelt Europa en dus zijn op de meeste plaatsen de bioscopen weer dichtgegaan met het risico dit jaar niet meer open te gaan. Weg herfstvakantie, mogelijk weg kerstvakantie.

Het zorgde voor paniekstemming bij de aandeelhouders en de beurskoers van Kinepolis zakte onder 20 euro weg. Dat is van 2013 geleden. De groep besliste dan ook een tweetal weken vroeger dan verwacht een businessupdate voor het derde kwartaal te geven. Niet dat iemand op zich vrolijk wordt van de gepubliceerde bezoekersaantallen. De Kinepolis-groep zag in de periode juli-september 7,62 miljoen bezoekers minder dan in dezelfde periode van vorig jaar (2,41 versus 10,03 miljoen). Dat is liefst 75,9 procent minder. De in het vierde kwartaal van 2019 afgeronde Amerikaanse overname van MJR Digital Cinemas (een bioscoopgroep In de staat Michigan met 10 bioscopen en 164 schermen, waarvan 7 bioscopen en 114 schermen in eigendom) ontving zelfs geen enkele bezoeker in het derde trimester. In de Nederlandse bioscopen bleef de daling 'beperkt' tot 58,1 procent (van 1,19 naar 0,50 miljoen bezoekers), de beste groepsprestatie.Bij ons lag de duik perfect in lijn met de groepsprestatie: -75,7 procent (van 2,05 naar 0,50 miljoen bezoekers). Tussen juli en september was er wel een verdubbeling van de bezettingsgraad als we vergelijken met dezelfde maand vorig jaar. Dit dankzij de enige topprent uit Hollywood die de zomer in de zalen te zien was, Tenet. Een andere potentiële kaskraker, Mulan, werd door de producent Disney direct naar het eigen streamingplatform Disney+ gebracht. Een nieuwe schokgolf ging begin oktober door de sector toen filmstudio Universal besliste de 25ste James Bond-film No Time to Die - de laatste met Daniel Craig in de hoofdrol - opnieuw zes maanden uit te stellen naar april 2021. Na negen maanden ligt het aantal bezoekers 62 procent lager (-54% na zes maanden), want slechts 10,55 miljoen bezoekers, inclusief de 0,98 miljoen extra Amerikaanse bezoekers door de MJR-acquisitie, vonden de weg naar de bioscoopzalen. De update bevatte geen cijfers over de omzet, de bedrijfskasstroom en de winst. In het eerste halfjaar maakte de aangepaste ebitda (bedrijfskasstroom) een duik van 76,6 procent (van 70,1 naar 16,4 miljoen euro) en kleurde het nettoresultaat rood: van 18,8 miljoen euro nettowinst in de eerste zes maanden van vorig jaar naar een nettoverlies van 29,7 miljoen euro of per aandeel van 0,70 naar -1,10 euro.De reden waarom waarom de update voortijdig werd gelost, was de 127,3 miljoen euro aan cash en niet-opgenomen beschikbare kredieten eind september, versus 143,4 miljoen euro eind juni. De netto financiële schuld (zonder rekening te houden met leaseverplichtingen, zonder impact dus van IFRS-16) liep wat verder op van 462,8 miljoen euro medio 2020 naar 478,9 miljoen euro eind september. Conclusie2020 is een annus horribilis voor Kinepolis en ook 2021 wordt nog geen normaal jaar. De financiële positie is dus cruciaal en die geeft eind september aan dat er geen reden is tot paniek. Pas in 2022 is er een eerste belangrijke vervaldag voor terugbetaling van schulden. Dat een substantieel deel van de complexen in eigen bezit is, biedt ook de mogelijkheid tot een financiële operatie (bijvoorbeeld sale & lease back). Ook een kapitaalverhoging is niet uitgesloten om een goedkope overname te financieren. We gaan dan ook van een neutraal naar een positief advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 22,10 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 597 miljoen euroK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -62%Koersverschil sinds jaarbegin: -61%Dividendrendement: -