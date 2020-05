First Majestic Silver deed een slimme zet door de verkoop van goud en zilver in het eerste kwartaal uit te stellen.

2020 was een investeringsjaar voor First Majestic Silver, maar het coronavirus gooit dat plan overhoop. Santa Elena en La Encantada kregen al een nieuwe verwerkingsinstallatie die de hoeveelheid edelmetaal dat uit de ertsen kan worden gerecupereerd, doet toenemen. Dit jaar was het de beurt aan de San Dimas-mijn. Die timing is nu onzeker, net al de opstart van Tayoltita. Waarschijnlijk zal ook het Ermitaño-uitbreidingsproject bij La Encantada vertraging oplopen. Dat moest begin 2021 operationeel worden. De kapitaaluitgaven werden begroot op 171 miljoen dollar, een flinke toename tegenover 2019 (124 miljoen). Om cash te besparen wordt een deel van de uitgaven uitgesteld. De drie operationele mijnen van First Majestic bevinden zich allemaal in Mexico. Dat is een nadeel, want Mexico trad erg voortvarend op met mijnsluitingen. First Majestic besliste daarom de verwachtingen voor 2020 in te trekken. Het management belooft in juli nieuwe prognoses voor de productie, de kosten en de kapitaaluitgaven. Tot april ging First Majestic uit van een output tussen 21,5 en 24 miljoen troy ounce zilverequivalent tegen productiekosten tussen 13,37 en 15,46 dollar per troy ounce. De zilver- en gouddelver concentreert zich vanaf dit jaar op de grootste en meest winstgevende drie mijnen. San Martin, La Parrilla en Del Toro staan voorlopig op non-actief, maar kunnen weer worden opgestart. Het eerste kwartaal was operationeel nog erg goed met een output van 6,2 miljoen troy ounce zilverequivalent waarvan 3,2 miljoen troy ounce zilver en 32.200 troy ounce goud. De productiekosten kwamen uit op 12,99 dollar per troy ounce. De winst uit mijnbouwactiviteiten lag met 21,1 miljoen dollar ruim dubbel zo hoog als een jaar eerder. Netto was er een verlies van 32 miljoen dollar door een afboeking op een exploratieactief en verliezen op de derivatenpositie die het valutarisico afdekt. Dat zijn boekhoudkundige verliezen zonder impact op de kasstromen. De aangepaste nettowinst bedroeg 8,2 miljoen dollar. In het eerste kwartaal werd de verkoop van 292.000 troy ounce zilver en 700 troy ounce goud uitgesteld in afwachting van hogere prijzen. Dat was een slimme zet, want de zilverprijs zit in de lift en bereikte het hoogste niveau sinds februari. De groep zit op ongeveer 1 miljoen troy ounce zilver en 1500 troy ounce goud aan onverkochte voorraden. Op het dieptepunt van maart kostte een troy ounce zilver minder dan 12 dollar. Niet de industriële vraag, maar de investeringsvraag is de drijvende kracht achter de prijsstijging. De hoeveelheid zilver onder beheer van de trackers die in het fysieke metaal investeren, was nooit eerder zo groot.First Majestic sloot het eerste kwartaal af met een cashpositie van 145 miljoen dollar. Aan de schuldzijde is er een converteerbare obligatielening van 137,4 miljoen dollar die tegen een rentevoet van 1,875 procent uitstaat en volgend jaar afloopt. Er werd ook een arbitrageprocedure gestart tegen de Mexicaanse belastingautoriteit. First Majestic is van mening dat bepaalde dubbelbelastingverdragen niet werden uitgevoerd.ConclusieDe evolutie van de zilverprijs is veel belangrijker dan de operationele ontwikkelingen op korte termijn. Terwijl er nagenoeg geen mijnbouwactiviteiten zijn, verdubbelde het aandeel sinds het dieptepunt. Het tweede kwartaal wordt een maat voor niets, maar begin juli moeten alle mijnbouwactiviteiten weer opgestart zijn. De klim van de zilverprijs is nog niet ten einde. Daarom blijft het advies voor First Majestic zeer positief. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,17 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 1,9 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +62%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: -