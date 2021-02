Dit jaar zal de productie weer aantrekken, maar het niveau van 2019 zal nog niet worden geëvenaard. Dat betekent niet dat 2021 een verloren jaar wordt.

First Majestic bleef niet immuun voor de gekte op internetfora voor beleggers. De meute, die vooral zwaar geshorte aandelen viseert, richtte zich ook op zilver. De link naar First Majestic was snel gelegd. Het aandeel van zilver in de groepsomzet van het bedrijf zal dit jaar oplopen naar 70 procent. Bovendien was de short ratio bij First Majestic (beleggers die inspelen op een koersdaling) erg hoog. Van de 210 miljoen aandelen in omloop waren er eind januari meer dan 45 miljoen geshort. Door een gecoördineerde aankoopactie van de leden van het Reddit-forum schoot het aandeel in vier handelsdagen 30 procent hoger. Intussen heeft het aandeel een deel van de winsten weer ingeleverd.

...

First Majestic bleef niet immuun voor de gekte op internetfora voor beleggers. De meute, die vooral zwaar geshorte aandelen viseert, richtte zich ook op zilver. De link naar First Majestic was snel gelegd. Het aandeel van zilver in de groepsomzet van het bedrijf zal dit jaar oplopen naar 70 procent. Bovendien was de short ratio bij First Majestic (beleggers die inspelen op een koersdaling) erg hoog. Van de 210 miljoen aandelen in omloop waren er eind januari meer dan 45 miljoen geshort. Door een gecoördineerde aankoopactie van de leden van het Reddit-forum schoot het aandeel in vier handelsdagen 30 procent hoger. Intussen heeft het aandeel een deel van de winsten weer ingeleverd. Toch was de haussebeweging niet helemaal speculatief gedreven, want de cijfers van het vierde kwartaal waren goed en First Majestic zal dit jaar profiteren van een aantrekkende productie en een hogere zilverprijs. Tussen oktober en december produceerden de drie Mexicaanse mijnen van de groep samen 5,5 miljoen troy ounce zilverequivalent. De output bestond uit 3,2 miljoen troy ounce zilver en 26.000 troy ounce goud, goed voor een omzetstijging met 21 procent naar 117,1 miljoen dollar. De productiekosten lagen met 15,92 dollar per troy ounce flink hoger dan een jaar eerder (+30%). Dat had te maken met hogere vaste kosten en de stijging van de Mexicaanse peso tegenover de dollar. Maar de gemiddelde ontvangen prijs per troy ounce verkocht zilver (24,88 dollar) ging ook flink de hoogte in (+43% op jaarbasis), wat per saldo hogere kasstromen en een hoger winstcijfer opleverde. Op het gebied van productie kon de sterke tweede jaarhelft het desastreuze tweede kwartaal niet compenseren, maar de hogere prijzen voor goud en zilver maakten veel goed. Zo bleef de jaaromzet (363,9 miljoen dollar) gelijk ondanks een daling van de zilverproductie (11,6 miljoen troy ounce) met 12 procent. Bij San Dimas, goed voor 62 procent van de groepsproductie, zal de nieuwe verwerkingsinstallatie de output verhogen en de kosten verlagen. De helft van de benodigde energie komt uit goedkopere hydro-elektriciteit. Bij Santa Elena is de conversie van diesel naar vloeibaar aardgas (lng) bijna afgerond. Het Ermitaño-uitbreidingsproject zit in de bouw- en vergunningsfase en wordt ten vroegste in de eerste helft van 2022 operationeel. La Encantada kende het beste jaar sinds 2014 en de productie moet op termijn met 1,5 miljoen troy ounce per jaar toenemen. First Majestic mikt voor 2021 op een output van 20,6 tot 22,9 miljoen troy ounce zilverequivalent. De productiekosten worden op 14,81 tot 15,99 dollar per troy ounce begroot. First Majestic sloot het boekjaar af met een cashpositie van 238,6 miljoen dollar, 41,2 procent meer dan een jaar eerder. De schuld bestaat grotendeels uit een converteerbare obligatielening van 140 miljoen dollar. Vanaf volgend kwartaal start First Majestic met een dividenduitkering. Die zal 1 procent van de nettowinst bedragen. Het belastingconflict met de Mexicaanse autoriteiten blijft aanslepen. Mexico vraagt 11 miljard Mexicaanse peso (540 miljoen dollar). Een lagere rechtbank achtte de claim niet ontvankelijk, maar de belastingautoriteiten gaan in beroep.ConclusieDit jaar zal de productie weer aantrekken, maar het niveau van 2019 zal nog niet worden geëvenaard. Dat betekent niet dat 2021 een verloren jaar wordt. We blijven optimistisch over de evolutie van de zilverprijs. De hoge short-interesse kan op korte termijn tot een verhoogde volatiliteit leiden, maar we blijven positief over het aandeel. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,02 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,2 miljard dollarK/w 2020: 105Verwachte k/w 2021: 44Koersverschil 12 maanden: +91%Koersverschil sinds jaarbegin: +41%Dividendrendement: -