We gaan ervan uit dat de mijnen van de groep het goed zullen doen in 2020 en dat de exploratieresultaten gunstig zullen zijn.

First Majestic is een zilverproducent met de hoofdzetel in Canada die ook goud en in mindere mate lood en zink ontgint. De groep beschikt over zes mijnen in Mexico waarvan er vier operationeel zijn. Daarnaast heeft First Majestic nog vier projecten in de pijplijn.

...