First Majestic zit nog altijd op schema om de jaarprognoses te halen. De groep is financieel gezond.

Het aandeel First Majestic Silver halveerde tussen half april en half mei. In dezelfde periode is de goudprijs gedaald van bijna 2.000 naar ongeveer 1.800 dollar per troy ounce (-10%) en zakte de zilverprijs van 26 naar 21 dollar (-20%). De koersval lijkt buiten proportie. De goud- en zilverdelver kende een trage jaarstart. In de tweede jaarhelft zal de productie aantrekken. De groep heeft dus meer baat bij stijgende prijzen tussen juli en december.

...

Het aandeel First Majestic Silver halveerde tussen half april en half mei. In dezelfde periode is de goudprijs gedaald van bijna 2.000 naar ongeveer 1.800 dollar per troy ounce (-10%) en zakte de zilverprijs van 26 naar 21 dollar (-20%). De koersval lijkt buiten proportie. De goud- en zilverdelver kende een trage jaarstart. In de tweede jaarhelft zal de productie aantrekken. De groep heeft dus meer baat bij stijgende prijzen tussen juli en december.Het management herhaalde de productieprognoses voor het volledige boekjaar. De output zal uitkomen op 32,2 tot 35,8 miljoen troy ounce zilverequivalent tegenover 26,9 miljoen vorig jaar. Het cijfer is samengesteld uit 12,2 tot 13,5 miljoen troy ounce zilver en 258.000 tot 288.000 troy ounce goud. De periode tussen januari en maart liet een flinke stijging van de productie en de omzet zien. Vorig jaar werd de Jerritt Canyon-mijn gekocht en in het eerste kwartaal werd nog vergeleken met de cijfers zonder de mijn in Nevada. Dat zal vanaf het tweede kwartaal niet langer het geval zijn. Jerritt Canyon en de drie Mexicaanse mijnen (San Dimas, Santa Elena en La Encantada) produceerden samen 7,22 miljoen troy ounce zilverequivalent. Dat is 59 procent meer dan een jaar eerder, maar 16 procent minder dan in het vierde kwartaal. Vooral de zilverproductie viel tegen met 2,61 miljoen troy ounce, een afname met 10 procent op kwartaalbasis en 22 procent op jaarbasis. In januari en februari hadden de Mexicaanse mijnen af te rekenen met een erg hoog absenteïsme door covid-besmettingen. Het personeel moest wel worden doorbetaald en First Majestic had ook hogere kosten voor diesel en scheikundige stoffen. Daardoor stegen de productiekosten op jaarbasis met 21 procent naar 20,87 dollar per troy ounce. De groepsomzet lag met 156,8 miljoen dollar 56 procent hoger dan een jaar eerder. De operationele winst daalde met 46 procent naar 15,1 miljoen dollar. First Majestic schat dat de productiekosten dit jaar op 16,79 tot 18,06 dollar per troy ounce zullen uitkomen. Bij Jerritt Canyon is nog veel werk om de productiekosten omlaag te krijgen. In de tweede jaarhelft worden West Generation en Savall II opgestart en zullen de ondergrondse mijnen met elkaar worden verbonden. First Majestic heeft het aan de stok met de Mexicaanse belastingautoriteiten. In het beste geval krijgt de groep een schadevergoeding toegewezen, maar een extra belastingfactuur is ook mogelijk. Er is een arbitrageprocedure aan de gang. In maart en april werd 31,4 miljoen dollar opgehaald via de uitgifte van 2,3 miljoen aandelen. First Majestic had op het einde van het eerste kwartaal 192,8 miljoen dollar in kas. De totale liquiditeit bedraagt 294,4 miljoen dollar. De langetermijnschuld bestaat uit een converteerbare obligatie van 183,5 miljoen dollar die uitstaat tegen 0,375 procent. De dividendpolitiek bestaat erin 1 procent van de omzet per aandeel uit te keren als kwartaaldividend. Voor het eerste kwartaal was dat 0,006 dollar, goed voor een rendement van 0,3 procent. Het inkoopprogramma werd verlengd. First Majestic zal tot 22 maart 2023 ongeveer 10 miljoen aandelen inkopen.ConclusieDe edelmetalen laten het wat afweten. Dat heeft grote gevolgen voor de gerelateerde aandelen. First Majestic zit nog altijd op schema om de jaarprognoses te halen. De groep is financieel gezond. Gezien de grote onzekerheid over de evolutie van de metalenprijzen liggen de winstprognoses ver uiteen. Tegen 3 keer de omzet en 1,5 keer de boekwaarde is het aandeel niet duur. First Majestic blijft koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 7,91 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,1 miljard dollarK/w 2021: 39,5Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: -52%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 0,3%