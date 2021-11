Operationeel gaat het de goede kant op, maar er is nog werk aan de winkel om de productiekosten omlaag te krijgen.

CEO Keith Neumeyer is van mening dat de zilverprijs te laag staat in verhouding tot de oplopende inflatie en de schaarste op de fysieke zilvermarkt. Zilver noteert 7 procent onder het niveau van begin 2021. Neumeyer heeft beslist in afwachting van hogere prijzen een deel van de productie (1,4 miljoen troy ounce) niet te verkopen. De periode tot eind september leverde een omzet van 124,6 miljoen dollar op. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder en 19 procent minder dan in het tweede kwartaal. Als First Majestic de 1,4 miljoen troy ounce wel had verkocht, dan was de omzet 33,2 miljoen dollar hoger uitgekomen en was er op kwartaal- en jaarbasis groei. De mijnen van de groep produceerden in het derde kwartaal samen 7,3 miljoen troy ounce zilverequivalent, gespreid over 3,3 miljoen troy ounce zilver en bijna 55.000 troy ounce goud. Dat is 14 procent meer dan in het tweede kwartaal en 40 procent meer dan een jaar eerder. Het grote verschil tegenover 2020 zijn de bijdragen van Jerritt Canyon. De goudmijn in Nevada leverde in het derde kwartaal iets meer dan 26.000 troy ounce goud op, 39 procent meer dan in het derde kwartaal. De productiekosten liggen er nog erg hoog wegens de hoge investeringen die First Majestic na de overname moest doen. De jaarprognose voor Jerritt Canyon ligt tussen 72.000 en 79.000 troy ounce goud. De productiekosten zullen tussen 1.785 en 1.881 dollar uitkomen. Tegen de huidige goudprijs is de mijn amper winstgevend, maar daar komt volgend jaar verandering in. De verwerkingsinstallatie draait tegen minder dan de helft van de beschikbare capaciteit van 4.500 ton per dag. Naarmate de productie stijgt, zullen ook de kosten dalen. De productiekosten op groepsniveau lagen met 19,93 dollar per troy ounce zilverequivalent een fractie hoger dan in het tweede kwartaal. First Majestic boekte een nettoverlies van 18,4 miljoen dollar of 7 dollarcent per aandeel. Bij San Dimas en La Encantada daalden de kosten op jaarbasis. Het Ermitaño-uitbreidingsproject van Santa Elena (Mexico) ligt op schema en de start van de commerciële productie is nog altijd voorzien voor de eerste helft van 2022. First Majestic heeft al 45.000 ton ertsen ontgonnen met een gemiddelde grade van 4 gram goud en 41 gram zilver per ton. Dat leverde bijkomend bijna 60.000 troy ounce zilver op. De productieprognose voor het volledige boekjaar blijft gehandhaafd op 25,7 tot 27,5 miljoen troy ounce. Na drie kwartalen in 2021 bedraagt de output 18,3 miljoen troy ounce zilverequivalent. De mijngroep investeerde in het derde kwartaal 59,7 miljoen dollar, waarvan 22,4 miljoen in Jerritt Canyon. De kapitaaluitgaven voor het boekjaar worden geschat op 205 miljoen dollar. First Majestic had na de het derde kwartaal 192,8 miljoen dollar in kas. De liquiditeit, inclusief kredietlijnen, bedraagt 272,5 miljoen dollar. First Majestic streeft naar een dividend dat gemiddeld 1 procent van de omzet op jaarbasis bedraagt. Voor het lopende kwartaal gaat het om een uitkering van 0,0049 dollar per aandeel.ConclusieDe moedige keuze om een deel van de productie niet te verkopen leidt op korte termijn tot een beperkte omzetgroei en rode cijfers. De berekende gok kan in de toekomst wel gunstig uitdraaien. Operationeel gaat het de goede kant op, maar er is nog werk aan de winkel om de productiekosten omlaag te krijgen. De zwaarste investeringen zijn achter de rug zonder dat die een aanslag pleegden op de financiële gezondheid van de groep. Met het oog op een stijging van de edelmetaalprijzen blijft het aandeel koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 13,90 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3,4 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w 2021: 22,5Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 0,2%