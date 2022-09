De situatie bij First Majestic is gunstiger dan de kwartaalcijfers en de koersevolutie laten vermoeden.

First Majestic keek in de eerste jaarhelft aan tegen een ongunstige vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, toen de prijzen een stuk hoger lagen. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in het tweede kwartaal 23,93 dollar per troy ounce zilverequivalent. Dat is 10 procent minder dan in het eerste kwartaal en 12 procent minder dan een jaar eerder. De output steeg wel naar 7,7 miljoen troy ounce zilverequivalent, een vijfde meer dan een jaar eerder en 7 procent boven het niveau van het eerste kwartaal. Dat leverde een omzet van 159,4 miljoen dollar op of 3 procent meer dan een jaar eerder. Ongeveer 200.000 troy ounce zilver werd niet verkocht en wordt in de voorraad opgenomen tot de prijzen weer aantrekken. Het aangepaste nettoverlies kwam uit ...

First Majestic keek in de eerste jaarhelft aan tegen een ongunstige vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, toen de prijzen een stuk hoger lagen. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg in het tweede kwartaal 23,93 dollar per troy ounce zilverequivalent. Dat is 10 procent minder dan in het eerste kwartaal en 12 procent minder dan een jaar eerder. De output steeg wel naar 7,7 miljoen troy ounce zilverequivalent, een vijfde meer dan een jaar eerder en 7 procent boven het niveau van het eerste kwartaal. Dat leverde een omzet van 159,4 miljoen dollar op of 3 procent meer dan een jaar eerder. Ongeveer 200.000 troy ounce zilver werd niet verkocht en wordt in de voorraad opgenomen tot de prijzen weer aantrekken. Het aangepaste nettoverlies kwam uit op 5,7 miljoen dollar of 2 dollarcent per aandeel.De productieprognose voor het volledige boekjaar blijft op 32,6 tot 34,6 miljoen troy ounce zilverequivalent. De prioriteit voor de Jerritt Canyon-goudmijn in Nevada, die de groep begin vorig jaar kocht, is de output te verhogen. De hoge productiekosten van de mijn geven een vertekend beeld van de kosten op groepsniveau. De productiekosten van alle mijnen samen bedroeg in het tweede kwartaal 19,91 dollar per troy ounce zilverequivalent. Dat is 5 procent minder dan in het eerste kwartaal (20,87 dollar), maar 3 procent hoger dan een jaar eerder (19,42 dollar). Jerrit Canyon produceerde in het tweede kwartaal iets meer dan 18.000 troy ounce goud tegen een kostprijs van 2.429 dollar of 29,29 dollar per troy ounce zilverequivalent. Exclusief de Amerikaanse mijn lagen de productiekosten op 15,4 dollar. Dat ligt in lijn met het sectorgemiddelde. Voor het volledige boekjaar worden productiekosten tussen 2.012 en 2.103 dollar per troy ounce goud vooropgesteld. Momenteel worden dagelijks 2.500 ton ertsen verwerkt. Dat moet tegen eind dit jaar oplopen naar minstens 3.000 ton. Het Jerritt Canyon-complex bestaat uit verschillende mijnen. Nu komen de ertsen van SSX en Smith, de ontginning van West Generation start volgende maand. Murray en Saval II worden volgend jaar opgestart. Eind augustus publiceerde First Majestic erg positieve boorresultaten op de kruising van SSX en Smith. De markt negeerde die compleet. Ander positief nieuws is de oplossing van het conflict met de Mexicaanse belastingautoriteit. Die eiste omgerekend 200 miljoen dollar voor achterstallige belastingen van dochterbedrijven. De groep betaalde 21,3 miljoen dollar cash en boekte een provisie van 54 miljoen dollar. Die kan worden gebruikt als compensatie voor belastingen op toekomstige winsten. De vrije kasstroom bedroeg in het tweede kwartaal -37,5 miljoen dollar. Dat brengt het totaal voor de eerste jaarhelft op -77,9 miljoen dollar. First Majestic had na de eerste jaarhelft 117,7 miljoen dollar in kas, maar inclusief gereserveerde liquiditeiten en een kredietlijn bedraagt de liquiditeit 300 miljoen dollar. De totale schuld bedraagt 185,9 miljoen dollar. First Majestic keert 1 procent van de groepsomzet uit als dividend. Voor het tweede kwartaal gaat het om 0,0061 dollar per aandeel. First Majestic kocht ook 100.000 aandelen in.ConclusieDe situatie bij First Majestic is gunstiger dan de kwartaalcijfers en de koersevolutie laten vermoeden. In de tweede jaarhelft zal de output toenemen, terwijl de kosten dalen. De zilver- en gouddelver is financieel gezond. Het enige wat nog ontbreekt, is een hogere zilverprijs. Tegen 1,4 keer de boekwaarde en minder dan 3 keer de omzet is het aandeel koopwaardig als hefboom op een hogere zilverprijs. Koers: 8,47 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 2,22 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: 0,3%