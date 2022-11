Met First Quantum Minerals speel je in op de cruciale rol van koper in de energietransitie.

De Canadese koperproducent First Quantum Minerals produceerde in het derde kwartaal 194.974 ton koper, een toename met 2.306 ton tegenover het tweede kwartaal, maar 7,1 procent minder dan in het derde kwartaal van 2021. De stijging vergeleken met het vorige kwartaal was te danken aan de hogere bijdrage van de Sentinel-mijn in Zambia door toegenomen ertsgraden. De gerealiseerde koperprijs van 3,43 dollar per pound betekende een terugval met 18 procent tegenover het tweede kwartaal en was de belangrijkste reden voor de omzetdaling met 9 procent tot 1,73 miljard dollar (1,75 miljard in het derde kwartaal van 2021). De totale productiekosten daalden tegenover het vorige kwartaal met 3 dollarcent tot 2,34 dollar per pound koper (2,33 dollar na negen maanden), geholpen door het hogere productievolume. De verwachte totale productiekosten op jaarbasis werden opgetrokken, van 2,15 à 2,3 dollar naar 2,35 à 2,45 dollar per pound koper (initieel 1,9 à 2,05 dollar per pound). Bemoedigend is dat belangrijke inputprijzen zoals brandstof, zwavel, explosieven en transport vanaf september zijn beginnen te dalen, maar die zullen pas vanaf 2023 doorsijpelen in de kosten. De verwachte jaarproductie was na het eerstekwartaalrapport al verlaagd van 810.000 à 880.000 ton koper tot 790.000 à 855.000 ton, en werd nu nogmaals verlaagd tot 755.000 à 785.000 ton. De productie in 2021 bedroeg 816.435 ton. Cobre Panama blijft op schema met een vernauwde jaarprognose van 340.000 à 350.000 ton. De verhoging van de capaciteit van de verwerkingsmolen van 85 tot 100 miljoen ton per jaar zal eind 2023 klaar zijn. De prognose voor Kansanshi werd verlaagd van 175.000 à 195.000 ton tot 140.000 à 150.000 ton. Er waren eerder dit jaar onder meer problemen door wateroverlast. Allicht zal de mijn op een lager productieniveau draaien tot de nieuwe mijnbouwvloot beschikbaar is vanaf de tweede helft van 2023. In Sentinel zijn de vooruitzichten op de korte termijn beter, maar de vertraging in de eerste jaarhelft noopte tot een verwachte productieverlaging van 250.000 à 265.000 ton tot 240.000 à 250.000 ton. De verwachte goudproductie werd ook verlaagd, van 285.000 à 310.000 troy ounce tot 270.000 à 285.000 troy ounce, terwijl de verwachte nikkelproductie zal uitkomen op 20.000 à 23.000 ton tegenover 25 à 30.000 ton voorheen. De bedrijfskasstroom of rebitda zakte met 36 procent tot 583 miljoen dollar (886 miljoen vorig jaar) en de gezuiverde nettowinst naar 0,14 dollar (0,29 dollar vorig jaar) per aandeel. De nettoschuld stabiliseerde op 5,33 miljard dollar (6,3 miljard op 30 september 2021). De nettoschuld is gedaald tot 2,4 miljard dollar tegenover een piek van 7,7 miljard dollar in 2020. Het plan blijft geen nieuwe grote ontwikkelingsprojecten op te starten vooraleer de nettoschuld bijkomend met 1 miljard dollar is teruggedrongen. Indien nodig zullen de geplande uitbreidingsprojecten worden gefaseerd. Die projecten zullen op termijn de jaarlijkse groepsproductie opkrikken tot 1 miljoen pound koper.ConclusieOndanks de verlaagde jaardoelen steeg de koers. Het aandeel reageert fel op positieve of negatieve signalen over een afzwakking van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en van het strikte covid-19-beleid in China. We onderschrijven recente noodsignalen van Trafigura en Freeport McMoRan over het tekort aan nieuwe kopermijnen, gezien de cruciale rol van koper in de energietransitie. Het aandeel blijft koopwaardig voor de risicobewuste investeerder, die er de forse koersschommelingen bij neemt. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 26,18 Canadese dollarTicker: FM CNISIN-code: CA3359341052Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 18,1 miljard Canadese dollarK/w 2021: 22Verwachte k/w 2022: 13Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 0,6%