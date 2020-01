Het Patterson Lake South-project in Canada heeft alle kwaliteiten om in de opwaartse uraniummarkt gebouwd te worden.

Het Canadese Fission Uranium is actief in uraniumexploratie. Na jaren van kommer en kwel in de uraniumsector als gevolg van de kernramp in het Japanse Fukushima in maart 2011 zijn er nog een veertig tot vijftig uraniumbedrijven actief. Aan het einde van de vorige stierenmarkt (langdurig stijgende prijzen) in 2010 waren dat er nog 500.Fission Uranium ontstond in 2013 als een afsplitsing bij de verkoop van Fission Energy Corp aan Denison Mines. Alles draait rond het Patterson Lake South-project (PLS), een gebied van 31.039 hectare in het Athabasca-bassin in de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan. De eerste succesvolle vondst in PLS dateert van in 2012. Fission Uranium schakelde in 2013 een versnelling hoger, na het verwerven van het volledige belang in PLS. Het bedrijf ontdekte al vijf zones, en er blijft nog heel wat exploratiepotentieel. PLS trok duidelijk de aandacht, want in de zomer van 2015 was er een overeenkomst voor een fusie met Denison Mines, maar die werd weggestemd door de aandeelhouders van Fission Uranium. Het bod in aandelen van Denison Mines dat op tafel lag stemt op basis van de huidige koers van Denison Mines overeen met 0,68 Canadese dollar per aandeel van Fission Uranium, of ruimschoots het dubbele van de huidige koers. In plaats van de fusie kwam er begin 2016 een overeenkomst met het Chinese nutsbedrijf CGN Mining. Dat betaalde 82 miljoen Canadese dollar voor een belang van 19,9 procent door in te tekenen op 96,7 miljoen aandelen van Fission Uranium die werden uitgegeven tegen 0,85 Canadese dollar per aandeel. Bovendien tekenden de Chinezen een afnameovereenkomst voor 20 procent van de toekomstige uraniumproductie, met een optie voor 15 procent. PLS werd in 2016 door The Mining Journal uitgeroepen tot het beste onontwikkelde uraniumproject in de wereld op basis van de locatie, de ertsgraden, de kwaliteit van het project en de verwachte kostprijs. De Canadezen publiceerden vorig jaar twee voorlopige haalbaarheidsstudies. De eerste studie stelde een mengeling voorop van een bovengrondse en een ondergrondse ontginning, en een tweede studie met enkel een ondergrondse ontginning. Dat laatste plan heeft het voordeel sneller (drie in plaats van vier jaar), goedkoper (1,18 miljard in plaats van 1,5 miljard dollar) en milieuvriendelijker te kunnen worden gebouwd. De productie over zeven jaar zou 78,7 miljoen pound bedragen, gebaseerd op nog maar twee van de vijf ontdekte zones. De gemiddelde ertsgraad bedraagt een hoge 1,61 procent uranium (U3O8). De rijke ertslagen starten nauwelijks 50 meter onder de oppervlakte, wat de ontginning eenvoudiger en goedkoper maakt. In de tweede helft van 2020 wordt een definitieve haalbaarheidsstudie gepubliceerd. CEO Dev Randhawa en operationeel directeur Ross McElroy speelden een cruciale rol in vier ontdekkingen en meerdere succesvolle transacties. Ze kennen het klappen van de zweep om aandeelhouderswaarde te creëren.ConclusieWe starten de opvolging van Fission Uranium met een koopadvies. Het aandeel bereikte in december een bodemkoers door de ontgoochelende prijsevolutie van uranium in 2019 en belastinggedreven verkopen aan het einde van het kalenderjaar. PLS heeft alle kwaliteiten om in de opwaartse uraniummarkt gebouwd te worden. Daarvoor is de ondersteuning van het Chinese CGN Mining cruciaal, want het bedrijf zal allicht in 2020 een eerste extra financiering nodig hebben. Dit aandeel hoort thuis in een gespreide portefeuille van een risicobewuste belegger met een langetermijnhorizon van vijf tot tien jaar.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,28 Canadese dollarTicker: FCU CNISIN-code: CA33812R1091Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 136,2 miljoen Canadese dollarK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -52%Dividendrendement: -