Het Triple R-uraniumproject is een van de grootste kanshebbers om gebouwd te worden in het komende decennium.

Dit is ongetwijfeld het drukste jaar ooit voor het Canadese uraniumbedrijf Fission Uranium. Sinds de vervanging van topman Dev Randhawa door de zeer ervaren geoloog Ross McElroy in september 2020 versnelde de ontwikkeling van het bedrijf aanzienlijk. Het fors verbeterde beleggerssentiment in de uraniumsector speelde daarin een cruciale rol. McElroy haalde in het najaar ervaring aan boord, om de volgende stappen in de ontwikkeling van het Patterson Lake South-uraniumproject (PLS) te realiseren. PLS is een gebied van 31.039 hectare in het zuidwesten van het Athabasca-basin in de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan. Er is sinds 2012 een gebied met vijf ertsrijke zones ontdekt, dat de naam Triple R kreeg. Het is het grootste onontwikkelde project waarvan de rijke ertslagen nauwelijks 50 meter onder het aardoppervlak beginnen. In het najaar van 2020 haalde McElroy in twee stappen 24 miljoen Canadese dollar op, en in mei maakte Fission gebruik van de fors opgelopen koers om 34,5 miljoen op te halen tegen 0,6 dollar per aandeel. Per nieuw aandeel gaf het ook een halve warrant uit. Eén warrant kan tegen 0,85 dollar worden omgezet in een aandeel. Daarmee volstaat de financiering ruimschoots tot zeker eind 2023. Fission voerde dit jaar twee boorprogramma's uit, om de zones R780E en R840W van de resources (nog niet bewezen reserves) op te waarderen van inferred naar indicated. Die laatste categorie biedt voldoende houvast om mee te nemen in de definitieve haalbaarheidsstudie. Een tweede doel was de resources van Triple R, nu 135,2 miljoen pond U3O8, uit te breiden. De beschikbare resultaten van beide boorprogramma's zijn minstens even succesvol als verhoopt. In juni kondigde Fission de start aan van de definitieve haalbaarheidsstudie, de belangrijkste in de ontwikkeling van een mijnproject. Ze zal 28 miljoen Canadese dollar kosten en voor eind 2022 klaar zijn. Daarna start het regulatoire en milieuvergunningsproces, dat in 2026 moet uitmonden in een investeringsbeslissing over de bouw van de mijn. Die zou drie jaar duren en 1,18 miljard Canadese dollar kosten. Rekening houdend met de resources van twee van de vijf zones in de resourceschatting, zal Triple R in zeven jaar 78,7 miljoen pond produceren, met een hoge ertsgraad van 1,61 procent en een lage operationele kostprijs van 9,57 Canadese dollar per pond. Fission ging in maart een engagement aan met de lokale bevolking voor een uitgebreide samenwerking en consultatie over de impact van Triple R op het gebied. Dat is een belangrijke, in het verleden vaak vergeten stap om problemen tijdens het goedkeuringsproces te voorkomen. Het grotere en verder gevorderde Arrow-project van NexGen Energy ligt op slechts enkele kilometers van Triple R. Een vergaande samenwerking, minstens op het gebied van het bouwen van infrastructuur, lijkt op termijn onvermijdelijk. ConclusieHet Triple R-uraniumproject is samen met Arrow van NexGen en Wheeler River van Denison Mines de grootste kanshebber om gebouwd te worden in het komende decennium. Het aandeel van Fission Energy is al fors gestegen, maar blijft op basis van de ondernemingswaarde per pond uraniumresource circa 60 procent goedkoper dan NexGen en Denison Mines. We zijn tevreden met de daadkracht van het nieuwe management. Het aandeel is koopwaardig voor de risicobewuste grondstoffeninvesteerder. Wees voorbereid op een extreme volatiliteit. Tussentijdse dalingen met tientallen procenten zijn te verwachten bijkoopmomenten in de nog jonge uraniumstierenmarkt. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,87 Canadese dollarTicker: FCU CNISIN-code: CA33812R1091Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 562,3 miljoen Canadese dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +181%Koersverschil sinds jaarbegin: +123%Dividendrendement: -