Met de overname van Tahoe Resources is het productiezwaartepunt bij Pan American Silver verschoven van zilver naar goud. Maar zilver blijft het grootste deel van de reserves van de groep uitmaken, dankzij twee grote projecten met hoge reserves (Escobal en Navidad) die nog niet in productie zijn.

Met de overname van Tahoe Resources is het productiezwaartepunt bij Pan American Silver verschoven van zilver naar goud. Maar zilver blijft het grootste deel van de reserves van de groep uitmaken, dankzij twee grote projecten met hoge reserves (Escobal en Navidad) die nog niet in productie zijn. Pan American Silver heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. Dat had te maken met de hogere prijzen voor goud en zilver. De zilverproductie steeg met 4 procent naar 6,58 miljoen troy ounce. De goudproductie van 173.900 troy ounce kan op jaarbasis niet worden vergeleken omdat de mijnen van het in februari overgenomen Tahoe nog niet waren opgenomen in het groepsresultaat. Om dezelfde reden is ook de omzetstijging (+133%) naar 404,4 miljoen dollar weinig relevant. De gemiddelde ontvangen zilverprijs klom op jaarbasis met 22 procent naar 17,84 dollar per troy ounce. Eenzelfde hoeveelheid goud werd voor 1479 dollar verkocht of een vijfde meer dan een jaar eerder. Dat leverde een bedrijfswinst of ebitda op van 154 miljoen dollar of 7 miljoen boven de consensusverwachting. De operationele kasstroom bereikte een recordniveau van 129,5 miljoen dollar. De participatie in New Pacific Metals (17%) leverde een meerwaarde van 33,7 miljoen dollar op. Anderzijds moest Pan American Silver 40,1 miljoen dollar afschrijven op de boekwaarde van de Manantial Espejo-mijn in Argentinië door de hogere exporttaksen en de moeilijke marktomstandigheden. Onder aan de streep was er een nettowinst van 51,7 miljoen dollar of 25 dollarcent per aandeel. De productiecijfers over het volledige boekjaar lagen met 25,9 miljoen en 559.000 troy ounce voor zilver en goud binnen de prognoses. De productiekosten lagen bij zilver op 10,46 dollar per troy ounce (9,5 tot 11 verwacht) en kwamen bij goud met 948 dollar flink onder de verwachte 1000 tot 1100 dollar uit. Dit jaar zal de zilverproductie toenemen naar 27 tot 28,5 miljoen troy ounce. Ook de output van goud zal aantrekken naar 625.000 tot 675.000 troy ounce. De productiekosten zullen toenemen naar 10,25 tot 11,75 dollar voor zilver en 1090 tot 1170 dollar voor goud. Dat komt door lagere prijzen voor bijproducten als zink en lood. Ook de kapitaaluitgaven worden opgetrokken. Pan American Silver betaalde in het vierde kwartaal 40 miljoen dollar schulden terug, wat het totaal voor 2019 op 60 miljoen dollar brengt. De schuld bedroeg eind vorig jaar 316,2 miljoen dollar. Daarvan is 275 miljoen dollar gerelateerd aan een uitstaande kredietlijn van 500 miljoen dollar. De cashpositie nam in 2019 toe naar 238,3 miljoen dollar. Dat leverde aan het einde van het boekjaar een bescheiden nettoschuld van 77,9 miljoen dollar op. Eind januari werd 15 miljoen dollar afgelost op de kredietlijn, waardoor de nettoschuld afnam naar 62,9 miljoen dollar. Ondanks de extra kosten voor de integratie van Tahoe bedroeg de vrije kasstroom vorig jaar 74,7 miljoen dollar. We verwachten dat dat cijfer dit jaar naar minstens 200 miljoen dollar oploopt, ondanks een toename van de kapitaaluitgaven en het dividend. Pan American Silver keert voortaan elk kwartaal 5 dollarcent per aandeel uit tegenover 3,5 dollarcent voorheen.ConclusiePan American Silver profiteerde in 2019 van een hogere productie en een stijging van de edelmetaalprijzen. We verwachten dat beide trends dit jaar doorzetten. Dat moet ondanks een lichte toename van de kosten tot hogere kasstromen leiden. De reserves, het exploratiepotentieel en de financiële toestand zitten goed. Het aandeel noteert tegen 1,7 keer de boekwaarde.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 20,45 dollarTicker: PAAS USISIN-code: US6516391066Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,3 miljard dollarK/w 2019: 28,5Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: +60%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 1%