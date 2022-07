Flow Traders deelt mee in de malaise op wereldwijde aandelenmarkten. Dat komt omdat het handelshuis vooral baat heeft bij grote marktschokken, en juist niet bij een gestage daling bij een laag handelsvolume.

Flow Traders profiteert van hoge handelsvolumes en heftige koersschommelingen. Onder dit soort omstandigheden neemt de spread (het verschil tussen bied- en laatprijs) toe. Hierdoor verdient het handelshuis meer aan ETP-transacties. De afgelopen jaren vertaalde een snelle toename van de spanning op financiële markten zich meestal in een stevige winstsprong. Dankzij die eigenschap loopt de beurskoers van Flow Traders vaak verder op, naarmate het beursklimaat verder verslechtert. De afgelopen maanden valt er echter weinig te merken van die wisselwerking. Sinds begin februari is het aandeel meer dan 20 procent gedaald tot 27,25 euro. Een belangrijke reden voor die glijvlucht is dat de koersdaling op de internationale markten veroorzaakt wordt door een omslag in het beursklimaat. Bij een tijdelijke schok zoals de viruspaniek begin 2020 schieten de handelsvolumes tijdelijk omhoog. Het slechte beursklimaat van de afgelopen maanden leidt er juist toe dat er beduidend minder gehandeld wordt. Op de handelsplatformen van Euronext lag in april de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 11,9 miljard euro bijvoorbeeld 30 procent lager dan een maand eerder. De flinke koersdaling van de bitcoin en andere cryptomunten draagt ook bij aan het negatieve sentiment rondom Flow Traders. Sinds eind maart heeft de bitcoin de helft van zijn waarde verloren. De verliezen van veel andere cryptomunten zijn zelfs nog veel groter. De cryptoactiviteiten die vorig jaar op weg waren om uit te groeien tot een pijler onder de toekomstige groei, maken nu een stevige krimp door. Uit de maandelijkse handelscijfers komt naar voren dat het bedrijf ondanks de tegenwind betere zaken doet dan de koersdaling doet vermoeden. Na een terugval in april, is het ETP-handelsvolume in mei terug geklommen richting het niveau van het eerste kwartaal. Daarmee lijkt de onderneming goed op weg richting een winst per aandeel van 2 euro in de eerste jaarhelft. Over heel 2022 kan dat bedrag conservatief geschat uitkomen op 2,70 euro.Met een koers-winstverhouding van 10,1 en een conservatief ingeschat dividendrendement van 5 procent is dit een mooi moment om het aandeel te kopen. Een extra argument daarvoor is dat Flow Traders ondanks het zwakke koersverloop van de afgelopen tijd wel degelijk zal profiteren als mogelijk echt de vlam in de pan slaat in de financiële wereld.