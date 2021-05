De markt heeft duidelijk haar appetijt verloren voor het ForFarmers-aandeel wegens de risico's intrinsiek aan de sector en de gebrekkige groei. Dat maakt dat het tegen aantrekkelijke waarderingen noteert.

Het Nederlandse ForFarmers is Europa's grootste veevoederproducent. Het is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft zo'n 2600 werknemers en een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen euro. Sinds het in 2016 op Euronext Amsterdam noteert, reed het geen goed beursparcours. Het kwam naar de beurs tegen 7 euro. In 2017 en begin 2018 tekende het sterke resultaten op waardoor de koers naar 10 euro ging, maar sinds midden 2018 is die gezakt naar om en bij 5,5 euro eind 2019. En daar hangt hij nog steeds. Die daling heeft verschillende redenen. De steeds drogere zomers zorgden de afgelopen jaren voor stijgende grondstoffenprijzen en minder goede oogsten, wat op de marges van ForFarmers drukte. Daarnaast heerst er in Nederland en de rest van Europa een hevig debat over de vervuilende stikstofniveaus. Strengere regelgeving daarrond kan leiden tot een kleinere Europese veestapel, en dus minder klanten voor het veevoederbedrijf. Daarnaast waren er in Europa verschillende uitbraken van varkenspest en vogelgriep, een risico eigen aan de sector, wat ook op de bedrijfsresultaten weegt. Het bedrijf en de sector zijn dus niet zonder risico's, maar het aandeel is daar in de laatste drie jaar meer dan voldoende voor gecorrigeerd, gezien de resultaten en de financiële gezondheid. De omzet voor 2020 lag in lijn met de voorgaande jaren en de winstmarges zijn laag maar stabiel. De afgelopen twee jaar kreeg de nettowinst wel een knauw wegens uitzonderlijke waardeverminderingen op overnames in het Verenigd Koninkrijk en Polen. Qua organische groei zit er voor ForFarmers niet veel meer in de tank, maar dat probeert het bedrijf te compenseren via overnames. Sinds 2014 heeft het er meer dan tien gedaan. Begin dit jaar sloot het de overname van ghet evogeltevoerbedrijf De Hoop af. Als Europese marktleider kan ForFarmers een sleutelrol spelen in de consolidatie in de krimpende markt van de veevoeders. In het strategisch plan voor 2025 - Build to Grow - staat de doelstelling om uit te breiden naar twee bijkomende Europese landen. Het heeft daarvoor een financieringsruimte van 200 tot 250 miljoen euro om dat te doen. Financieel is ForFarmers heel gezond met bijna geen schuld, een stevige kaspositie en een hoog eigen vermogen. Daarnaast genereert het jaarlijks stabiel weerkerende kasstromen waarvan het een belangrijk deel weer naar de aandeelhouders doet vloeien via het dividend of het inkoopprogramma voor eigen aandelen. Het brutodividendrendement bedraagt momenteel meer dan 5 procent.Bovendien heeft het met de Coöperatie ForFarmers een stabiele referentieaandeelhouder die de helft van het kapitaal in handen heeft. Die coöperatieve geschiedenis vindt men ook terug in het huidige participatieplan waarmee werknemers en het management met een korting aandelen van het bedrijf kunnen kopen. In totaal heeft 15 procent van het personeel voor gemiddeld 6300 euro aandelen in handen.ConclusieDe markt heeft duidelijk haar appetijt verloren voor het ForFarmers-aandeel wegens de risico's intrinsiek aan de sector en de gebrekkige groei. Dat maakt dat het momenteel tegen aantrekkelijke waarderingen noteert, tegen 11 keer de verwachte winst voor 2021. Ook de bedrijfskasstroom (ebitda) op de ondernemingswaarde ligt laag met niet veel meer dan 5. De stabiele kasstromen, de sterke balans, het hoge dividendrendement, de inkoop van eigen aandelen en de uitbreidingsplannen voor de komende vijf jaar compenseren meer dan de risico's en het gebrek aan groei.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 5,49 euroTicker: FFARMISIN-code: NL0011832811Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 522,5 miljoen euroK/w 2020: 38Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 5,1%