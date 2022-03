ForFarmers rolt al drie jaar van het ene slechte nieuws in het andere. De koers van het aandeel zal herstellen zodra de druk op de energie- en de grondstoffenprijzen afneemt.

De jaarresultaten van het veevoederbedrijf ForFarmers waren heel slecht. Alleen de bovenste lijn van de resultatenrekening steeg, zij het lichtjes. De omzet ging vorig jaar met 2,67 miljard euro 13,5 procent omhoog tegenover 2020, deels dankzij recente overnames. Waren die er niet geweest, dan zou de omzet met 8,4 procent zijn gestegen. De brutowinst hield ook stand, maar de bedrijfswinst (ebit) ging met een derde achteruit en de bedrijfskasstroom (ebitda) met 19 procent. Beide kwamen respectievelijk uit op 41 en 78 miljoen euro. De nettowinst ging met bijna 40 procent lager tot 29 miljoen euro. De veevoedersector heeft heel lage winstmarges, en daar is vorig jaar nog een aanzienlijk deel afgeschaafd. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom tegenover omzet) zakte van 4,1 naar 2,9 procent en de ebit-marge van 2,6 naar 1,5 procent. ForFarmers kampt nog altijd met de hogere grondstoffenprijzen en vooral de duurdere energie. Het kan die prijsstijgingen niet snel genoeg doorrekenen aan zijn klanten, omdat die dan in financiële problemen komen. Het management zei dat dat al deels was gebeurd tegenover een halfjaar geleden, maar omdat de prijzen zijn blijven stijgen, blijft de druk op de marges even groot. Het bedrijf stuurde daarom meteen al een knoert van een winstwaarschuwing de wereld in over de eerste helft van 2022. De ebitda zal 'significant' dalen tegenover 2021.De markt heeft het aandeel helemaal uitgespuwd en naar historisch laagtes gestuurd. Het is eind vorig jaar wel met een inkoopprogramma van eigen aandelen gestart. De koers is daarop stabiel gebleven, tot ze weer met enkele procenten zakte na de bekendmaking van de jaarresultaten. Desondanks is het bedrijf financieel kerngezond en kan het tegen een stootje. De schuldgraad (netto financiële schuld tegenover ebitda) is met 0,9 verre van overdreven.Toch zijn er factoren die het tij kunnen helpen keren. Een eerste is dat voer voor gevogelte, dat het beste groeipotentieel heeft, het belangrijkste segment is in de portefeuille. Het management had ook goede vooruitzichten voor de rund- en zuivelsector. De varkenssector blijft met overcapaciteit kampen. Daarnaast zet het management in op kleine overnames op zijn vijf markten: Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers had plannen om naar twee extra markten uit te breiden, maar dat is momenteel geen prioriteit. Nieuwe ontwikkelingen zoals de stijgende energieprijzen en de toenemende druk op de landbouwsector maken een bijsturing nodig van de groeistrategie voor 2025, waar het bedrijf zich in 2020 toe had verbonden. De ambitie om tegen 2025 een ebitda van 125 tot 135 miljoen euro te halen, is echter nog niet losgelaten. Het is wel duidelijk dat die groei vooral van overnames zal komen, en minder van organische groei of kostenbesparingen. Al hebben de winsten een knauw gekregen, het management stelt op de algemene vergadering een even hoog dividend voor als vorig jaar, waardoor het dividendrendement op 8 procent bruto uitkomt.ForFarmers rolt al drie jaar van het ene slechte nieuws in het andere - van de stikstofproblemen die de landbouw onder druk zetten tot de stijgende grondstoffenprijzen. Het aandeel noteert daarom tegen bodemkoersen, die zullen herstellen zodra de druk op de energie- en grondstoffenprijzen afneemt. Het bedrijf is financieel gezond genoeg om overnames te blijven doen, eigen aandelen in te kopen en een hoog dividend uit te keren om de koers te ondersteunen. Vandaar ons positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 3,65 euroTicker: FFARM NAISIN-code: NL0011832811Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 350 miljoen euroK/w 2021: 31Verwachte k/w 2022: 21Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 8%