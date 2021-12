7C Solarparken geniet samen met de sector van een structurele rugwind door de energietransitie.

Eind november presenteerde de Belgische uitbater van zonnepanelenparken het strategische plan tot 2024. Het eerste element beoogt de uitbouw van het zonnepark van een geïnstalleerde capaciteit van 338 naar 525 megawattpiek eind 2024. Eind 2022 zou de mijlpaal van een geïnstalleerd vermogen van 400 megawattpiek worden bereikt, om in 2023 te stijgen naar 460 megawattpiek. De capaciteit in België zal toenemen van 27 (8% van het groepstotaal) naar 75 megawattpiek in 2024 (14%). Het tweede objectief is de gemiddelde prestatieratio van de zonneparken te verhogen van 78,5 naar 80 procent. Bij normaal weer komt dat overeen met achttien uur extra zonneschijn per jaar. Daarvoor zullen onder meer de dringende interventies sneller worden uitgevoerd door ze uit te besteden aan een externe partij. Het derde element is de financiering van het plan dat naar schatting 148 miljoen euro zal kosten. Van dat bedrag zal slechts 16 miljoen euro worden gefinancierd via extra kapitaal.De groei in 2022 tot 400 megawattpiek zal normaal volledig met schuldfinanciering gebeuren. Met een eigenvermogensratio op 30 september van 39,4 procent (32% eind 2019), het hoogste niveau ooit en ver boven het minimum van 25 procent, is er ruimte voor het aangaan van 43 miljoen euro extra schulden. Daardoor zal de verhouding van de nettoschuld tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) stijgen van 4,1 keer tot 5 keer. Op basis van het nieuwe plan verwacht 7C in 2022 een toename van de omzet van 45,3 miljoen euro in 2021 naar 62,2 tot 65 miljoen. Die schatting houdt rekening met de verwachte groei van het zonnepark, maar ook met de langere leveringstermijnen van componenten, een terugkeer naar een normale hoeveelheid zonneschijn - na een uitzonderlijk slecht 2021 - en de fors gestegen elektriciteitsprijzen. De hoge prijzen zorgen voor extra rendement voor zonneparken die gebouwd zijn na 2014, met een gegarandeerde terugleververgoeding (feed-in-tariff of FIT) van minder dan 100 euro per megawattuur. Het FIT-regime garandeert minimaal de spotmarktprijs. Dat gunstige prijseffect was de hoofdreden voor de verhoging in november van de verwachte ebitda voor 2021 van 44,4 miljoen euro naar 45,5 miljoen en van de nettokasstroom per aandeel van 0,50 naar 0,51 euro. De mate waarin het hoge spotmarktprijseffect zal spelen in 2022 zal bepalen of eerder de onderkant (62 miljoen euro) of de bovenkant (65 miljoen) van de omzetschatting zal worden gehaald.De ebitda zal in 2022 toenemen tot 51,3 à 54,1 miljoen euro (+13 tot 18%) en de nettokasstroom per aandeel tot 0,54 à 0,58 euro. In 2023 zou de nettokasstroom per aandeel 0,54 euro bedragen, rekening houdend met een daling van de spotmarktprijzen tegenover 2022 en het hoger aantal uitstaande aandelen door de geplande kapitaalverhoging van 16 miljoen euro. In 2024 verwacht 7C een stijging van de nettokasstroom naar 0,60 euro per aandeel. Het brutodividend blijft op het huidige niveau van 0,11 euro per aandeel zolang de nettokasstroom schommelt tussen 0,50 en 0,60 euro per aandeel.ConclusieWe zijn heel tevreden met de groeiplannen van 7C Solarparken. De groei van het zonnepanelenpark naar 500 megawattpiek zal de waardering verhogen van 8 keer de nettokasstroom per aandeel naar 10 keer tegen 2024. De sector geniet van een structurele rugwind door de energietransitie. Dat zal de geldstromen richting de alternatieve energie doen aanhouden en de waarderingen en overnamemogelijkheden ten goede komen. We verhogen ons koersdoel voor de komende twaalf maanden naar 4,7 euro. Beschouw 7C als een defensieve portefeuillewaarde. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 4,27 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 326,1 miljoen euroK/w 2021: 41Verwachte k/w 2022: 32 Koersverschil 12 maanden: -2%Dividendrendement: 2,6%