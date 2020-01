Sinds Marc Coucke meerderheidsaandeelhouder is, heeft SnowWorld een enorme expansie ondergaan. Dit aandeel heeft wel één grote handicap: de beperkte verhandelbaarheid.

SnowWorld noteert sinds december 2013 op de Amsterdamse beurs. Het Nederlandse bedrijf werd in 1996 opgericht en exploiteerde lange tijd enkel twee indoorskiresorts in Nederland. Het resort in Zoetermeer heeft drie pistes, waarvan een in 2016 werd verlengd tot 300 meter en dat met een hellingsgraad van 21 procent de steilste indoorpiste van Europa is. Het andere skiresort in Landgraaf heeft vijf pistes, waar een van 520 meter. Het is de grootste indoorskilocatie ter wereld. Sinds september 2017 zwaait Marc Coucke de plak bij SnowWorld, die meerderheidsaandeelhouder is via de vennootschap AlyChlo. De belangrijkste verkoper was de gepassioneerde stichter, ex-topman en ex-referentieaandeelhouder Koos Hendriks. Hij behield nog een kleine 5 procent van de aandelen. Coucke benoemde Wim Hubrechtsen (ex-Studio 100 en ex-Medialaan) als topman bij SnowWorld. Dat Coucke referentieaandeelhouder is, blijkt uit de enorme expansie die de groep de jongste jaren heeft ondergaan. SnowWorld is uitgegroeid tot de onbetwiste Europese marktleider in indoorwinterresorts. Het aantal locaties is uitgebreid tot zeven - of acht, als het in- en outdooractiviteitencentrum Ayers Rock Holding in Zoetermeer, dat direct grenst aan het skiresort van Zoetermeer, als aparte locatie wordt beschouwd. Dat werd overgenomen in 2019. Voordien kocht SnowWorld het indoor skipark SnowPlanet in Amsterdam en nam het een minderheidsbelang van 25 procent in het Duitse Alpenpark Neuss, met het recht op termijn meerderheidsaandeelhouder te worden. Het aantal locaties klom verder van vier naar zeven door de acquisitie van de SIS Leisure Group, met de indoorskihallen in Rucphen en Terneuzen en de indoor Skydive in Roosendaal. In Rucphen bevindt zich ook een icekartbaan. Die expansie heeft de omzet sterk doen groeien in het boekjaar 2018-2019 (dat liep van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019). De omzet nam toe met 34,9 procent, van 26,1 naar 35,2 miljoen euro. Omdat de meeste overnames maar in de loop van het boekjaar hebben plaatsgevonden, is de impact op het resultaat veel minder uitgesproken. Zo steeg de bedrijfskasstroom (ebitda) slechts met 1,3 procent, van 8,5 naar 8,6 miljoen euro. Dat heeft ook te maken met de kosten van de overnames. Halen we die er uit, dan is er een klim met 11,3 procent, van 8,5 naar 9,5 miljoen euro. Mochten de overgenomen locaties vanaf het begin van het boekjaar hebben bijgedragen aan het resultaat, dan raamt de bedrijfsleiding de ebitda rond 12 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebit) maakte wel een sprong van 55 procent (van 4,85 naar 7,52 miljoen euro) en de nettowinst steeg zelfs van 2,45 naar 4,34 miljoen euro (+77%). In de loop van het boekjaar vond een kapitaalverhoging van 2,6 miljoen euro plaats, zodat de winst per aandeel slechts met 57,5 procent toenam van 0,73 tot 1,15 euro per aandeel. In het boekjaar 2018-2019 kwam 54,4 procent van de inkomsten uit ski en 25,2 procent uit horeca. De groep is nu nog sterk gefocust op Nederland, maar de komende jaren wil SnowWorld ook internationale expansie. Het minderheidsbelang in het Duitse Neuss was nog maar een eerste stap. We volgen deze Nederlandse smallcap al enkele jaren omwille van het trackrecord en de groeiperspectieven op lange termijn, maar waren het even uit het oog verloren. Ten onrechte, want de expansie en de positieve koersontwikkeling zijn er wel gekomen. Toch lijkt het nog niet te laat om in dit aandeel te stappen, op basis van 10,5 keer de verwachte winst voor het nieuwe boekjaar. Dit aandeel heeft wel één grote handicap: de beperkte verhandelbaarheid. De positie beperken is de boodschap. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 15,50 euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 61,2 miljoen euroVerwachte k/w 2019: 11,5Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: +58%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: -