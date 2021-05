Boven op de speculatie met het aandeel was het eerste kwartaal operationeel een tegenvaller voor First Majestic Silver. Maar de rest van het jaar kondigt zich beter aan.

Het aandeel van First Majestic heeft een bewogen periode achter de rug, nadat het voorwerp van speculatie werd tijdens de korte zilverhype eerder dit jaar. De shortratio, of het aantal geshorte in verhouding tot het aantal uitstaande aandelen, is intussen gedaald van meer dan 20 naar minder dan 7 procent. Na uitschieters tussen 12 en 24 dollar zit het aandeel weer in rustiger vaarwater. Operationeel was er in het eerste kwartaal weinig reden tot juichen. De hogere zilverprijs maakte veel goed, waardoor de omzet en de winst op jaarbasis hoger klommen. Hoewel er slechts 2 procent minder ertsen werden verwerkt tegenover het vorige kwartaal, bleef de productie steken op 4,54 miljoen troy ounce zilverequivalent, of 17 procent minder op kwartaalbasis en zelfs 26 procent op jaarbas...

Het aandeel van First Majestic heeft een bewogen periode achter de rug, nadat het voorwerp van speculatie werd tijdens de korte zilverhype eerder dit jaar. De shortratio, of het aantal geshorte in verhouding tot het aantal uitstaande aandelen, is intussen gedaald van meer dan 20 naar minder dan 7 procent. Na uitschieters tussen 12 en 24 dollar zit het aandeel weer in rustiger vaarwater. Operationeel was er in het eerste kwartaal weinig reden tot juichen. De hogere zilverprijs maakte veel goed, waardoor de omzet en de winst op jaarbasis hoger klommen. Hoewel er slechts 2 procent minder ertsen werden verwerkt tegenover het vorige kwartaal, bleef de productie steken op 4,54 miljoen troy ounce zilverequivalent, of 17 procent minder op kwartaalbasis en zelfs 26 procent op jaarbasis. Dat cijfer was samengesteld uit 2,9 miljoen troy ounce zilver en iets minder dan 24.000 troy ounce goud. Vooral het goud- en zilvergehalte van de ertsen lag het voorbije kwartaal beduidend lager. Gemiddeld bedroegen die 166 gram per ton zilvererts en 1,26 gram per ton gouderts, tegenover 194 en 1,37 gram in het laatste kwartaal van 2020. Enkel San Dimas presteerde op peil. La Encantada had vooral in februari af te rekenen met tegenvallend weer, waardoor er minder ertsen zijn verwerkt. De grades bleven met 131 gram per ton ook beduidend onder het groepsgemiddelde. Ook Santa Elena kampte met lagere grades. Toch steeg de groepsomzet met 17 procent op jaarbasis naar 100,5 miljoen dollar. Dat was volledig te danken aan de hogere metaalprijzen. First Majestic ontving tussen januari en maart gemiddeld 27,19 dollar per troy ounce zilverequivalent, ruim de helft meer dan een jaar eerder en 9 procent meer dan in het vierde kwartaal. De operationele winst steeg met een derde naar 28,1 miljoen dollar en de aangepaste nettowinst bedroeg 7 miljoen dollar, of 3 dollarcent per aandeel. De onlineverkoop van zilver (waaronder munten en staven) nam een hoge vlucht en stond in voor 5 procent van de groepsomzet, terwijl dat normaal veel minder is. De First Majestic Silver Bullion Store verkocht in het eerste kwartaal 146.800 troy ounce zilver tegen gemiddeld 32,65 dollar, of een premie met 24 procent tegenover de prijs op de spotmarkt. Waarschijnlijk zal de private zilververkoop dit en de komende kwartalen weer normaliseren. Het slechte nieuws kwam van de productiekosten, die klommen naar 19,35 dollar, of de helft meer dan een jaar eerder en flink boven het niveau van het vierde kwartaal (15,92 dollar). Dat had in eerste instantie te maken met de lagere output, waardoor de vaste kosten over minder ounces verdeeld moesten worden. San Dimas had een flink hogere energierekening, omdat de bijdrage van goedkope hydro-elektriciteit door nadelige weersomstandigheden lager lag dan anders. Daarnaast waren er hogere uitgaven voor extra personeel bij het Ermitaño-uitbreidingsproject, dat eind dit jaar operationeel wordt. De in maart overgenomen Jerritt Canyon-mijn in Nevada draagt vanaf de tweede jaarhelft bij aan de productie. Die produceerde vorig jaar 113.000 troy ounce goud, maar momenteel wordt minder dan de helft van de verwerkingsinstallatie benut.First Majestic sloot het eerste kwartaal af met een cashpositie van 201,7 miljoen dollar. De langetermijnschuld bestaat uit een obligatielening die tegen 1,875 procent uitstaat.Het eerste kwartaal was operationeel een tegenvaller, maar de rest van het jaar kondigt zich beter aan, zeker zodra Jerritt Canyon vanaf het derde kwartaal in de cijfers wordt opgenomen. First Majestic lijkt duur, maar de huidige waardering gaat voorbij aan het winstpotentieel als de zilverprijs stijgt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,34 dollarTicker: AG USISIN-code: CA32076V1031Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 4,3 miljard dollarK/w 2020: 96Verwachte k/w 2021: 46Koersverschil 12 maanden: +42%Koersverschil sinds jaarbegin: +29%Dividendrendement: 0,1%