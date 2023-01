De koers van de specialist in zorgvastgoed stond eind 2022 een derde lager dan begin vorig jaar, en zelfs bijna 45 procent sinds de piek begin 2020.

...

De koers van de specialist in zorgvastgoed stond eind 2022 een derde lager dan begin vorig jaar, en zelfs bijna 45 procent sinds de piek begin 2020. Ondanks de talloze covid-besmettingen en de vele overlijdens in woon-zorgcentra in 2020, en ondanks de fors stijgende rente en het schandaal rond de Franse zorgverlener Orpeadoor verwaarlozing van de bewoners in zijn zorginstellingen in 2022, bedroeg de bezettingsgraad bij Aedifica aan het einde van het derde kwartaal (30/9) 100 procent, met een gemiddelde contractduur van twintig jaar. Bovendien blijft de demografische evolutie in Europa dezelfde: de komende dertig jaar zal het aantal 80-plussers in de Europese Unie ruimschoots verdubbelen. Dat zal de vraag naar zorgvastgoed ondersteunen. De zorgvastgoedportefeuille van Aedifica bevatte eind september 612 sites (tegenover 110 midden 2017) in acht landen, met 45.900 bewoners. Op 30 september was de reële waarde van de vastgoedbeleggingen gestegen tot 5,64 miljard euro, tegenover 4,90 miljard eind 2021 (+15%). De nettohuurinkomsten zijn op jaarbasis met 19 procent gestegen, tot 200 miljoen euro. Bij een ongewijzigde portefeuille bedroeg de stijging tegenover eind vorig jaar 4,1 procent. Dat levert na negen maanden een winst per aandeel van 3,58 euro op (+22% tegenover 30 september 2021). De netto-actiefwaarde voor de reële waarde van de indekkingsinstrumenten tegen de stijgende rente bedroeg 80,71 euro per aandeel (83,70 euro inclusief de niet-gerealiseerde meerwaarden op de indekkingen), tegenover 74,09 euro op 31 december 2021. Voor het boekjaar 2022 bevestigde de bedrijfsleiding de verwachting van 3,70 euro brutodividend per aandeel. In het boekjaar 2021 was dat 3,40 euro. De winst per aandeel zou stijgen van 4,64 naar 4,70 euro per aandeel. ConclusieDoor de coronacrisis, het Orpea-schandaal en vooral de stijgende rente is de premie van afgerond 100 procent van de beurswaarde tegenover de intrinsieke waarde omgeslagen in een korting van circa 5 procent. Dat maakt het aandeel voor het eerst in jaren weer zeer aantrekkelijk geprijsd.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 78,85 euroTicker: AED BBISIN-code: BE0003851681Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,14 miljard euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 16,5Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 4,1%