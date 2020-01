De Waals-Brabantse specialist in machines voor de distributie van warme dranken (koffie, thee, soep) verwelkomt de Belgische vennootschap Raja-Invest BV als nieuwe aandeelhouder.Raja-Invest is bereid in te tekenen op een kapitaalverhoging van circa 500.000 euro.

De nieuwe aandelen kosten niet meer dan 1,20 euro per aandeel. Na die operatie zou dan Raja-Invest afgerond 10 procent van het kapitaal bezitten. De raad van bestuur bekijkt ook of naar aanleiding van dat aanbod geen ruimere kapitaalverhoging mogelijk is. Fountain leidt een wat schimmig bestaan op Euronext Brussel.Het probleem is dat de piekomzet van de voorbije tien jaar ook tien jaar geleden is gerealiseerd (38,7 miljoen euro). Na een nieuwe daling van 7,4 procent in het boekjaar 2018 blijft daar nog 25,7 miljoen euro van over. En op basis van de halfjaarresultaten (de jaarcijfers 2019 volgen einde maart) ziet het er niet naar uit dat vorig jaar sprake was van herstel. In de eerste helft van 2019 zakte de omzet met 5,7 procent, van 13,51 naar 12,75 miljoen euro. 2019 zou het achtste jaar op rij met een lagere omzet. Een lagere omzet hoeft geen drama te zijn, op voorwaarde dat de rendabiliteit overeind blijft. Maar ook daar was de evolutie tot voor kort negatief. In 2018 jaar was er een recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) van 1,98 miljoen euro, tegenover nog 2,35 miljoen in het boekjaar 2017 en 2,90 miljoen euro in 2016. De rebitda-marge zakte naar 7,7 procent, tegenover nog 8,7 procent in 2017, 9,9 procent in 2016 en 11,6 procent in 2015. In de jaren rond 2010 haalde Fountain nog rebitda-marges van 20 procent en meer. Op het eerste gezicht boden de resultaten over de eerste helft van 2019 beterschap. Maar de sprong van bijna 23 procent van de rebitda (van 1,40 naar 1,73 miljoen euro) is te danken aan de gewijzigde boekhoudregels rond leasingcontracten (IFRS-16). Zonder die nieuwe regels was de rebitda gezakt naar 1,02 miljoen euro en de rebitda-marge van 10,6 naar 8,0 procent. Het nettoresultaat bleef met 254.000 euro net uit het rood. Fountain verliest veel kleine klanten, die weinig of niet rendabel zijn. De onderneming uit Eigenbrakel probeert ze te vervangen door grotere klanten (bedrijven vanaf 50 werknemers) en heeft daarvoor de jongste jaren nieuwe commercieel medewerkers aangetrokken. Die zijn er nog niet in geslaagd het verlies aan kleine klanten op te vangen. Mogelijk kan Raja-Invest, de vennootschap achter het succesverhaal D-Drinks (gezonde drankjes en snacks),daarin verandering brengen. We vinden het dan ook niet meer dan logisch dat de raad van bestuur van Fountain is ingegaan op het verzoek iemand van Raja-Invest in zijn raad van bestuur op te nemen. Die mag zelfs de rol van Chief Transformation Officer (CTO) op zich nemen en dus Fountain verder transformeren. De (particuliere) aandeelhouder kan alleen maar blij zijn met die evolutie. Omdat Fountain al jaren geen of nauwelijks nettowinst maakt, krijgen de aandeelhouders al jaren geen dividend. De laatste dividenduitkering dateert van 2012 en tot 2021 komt er sowieso geen dividend. ConclusieWe juichen de kapitaalinjectie toe, waarbij Fountain er een 'ervaren' en succesvolle aandeelhouder bij krijgt. Het aandeel dobbert al enkele jaren rond of net boven 1 euro. Er moet een einde komen aan de omzetkrimp. Als de omzettoename er komt, is het aandeel vandaag (erg) goedkoop. Maar op dat herstel is het dus al enkele jaren wachten. Voorlopig blijft het risico van dit aandeel dan ook bovengemiddeld.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,20 euroTicker: FOU BBISIN-code: BE0003752665Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,0 miljoen euroVerwachte k/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: -