Om opnieuw een beurssucces te worden zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken.

2019 was een moeilijk jaar en 2020 bracht geen beterschap voor McEwen Mining. De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen sprak terecht van de rampjaren. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het operationeel al niet veel beter. Maar er wordt wel duidelijker aan gewerkt, waardoor de koersevolutie aan de beterhand is. Dit jaar wordt een overgangsjaar, waarin McEwen zijn productieproblemen verder aanpakt, aan exploratie doet en bekijkt of succesvolle afsplitsingen mogelijk zijn. Die laatste moeten het aandeel weer aantrekkelijker maken.

...

2019 was een moeilijk jaar en 2020 bracht geen beterschap voor McEwen Mining. De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen sprak terecht van de rampjaren. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het operationeel al niet veel beter. Maar er wordt wel duidelijker aan gewerkt, waardoor de koersevolutie aan de beterhand is. Dit jaar wordt een overgangsjaar, waarin McEwen zijn productieproblemen verder aanpakt, aan exploratie doet en bekijkt of succesvolle afsplitsingen mogelijk zijn. Die laatste moeten het aandeel weer aantrekkelijker maken. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en Gold Bar),een project in ontwikkeling in de buurt van Black Fox (Lexam VG Gold)en een opportuniteit in koper (Los Azules). Door de enorme stijging van de koperprijs denkt McEwen eraan dat laatste exploratieproject apart te laten noteren. Het zou wel een belangrijke aandeelhouder blijven. Bij de El Gallo-mijn in Mexico loopt de productie op haar einde. Er staat een middelgroot zilvermijnproject op stapel (Fenix), dat de productie daar moet verlengen. Ook dat project in ontwikkeling overweegt McEwen apart te laten noteren en referentie-aandeelhouder te blijven. Het moet middelen opleveren om die projecten te ontwikkelen, zodat McEwen Mining met zijn bestaande middelen (52,5 miljoen dollar) de problemen bij zijn mijnen kan aanpakken. Door verdere exploratie wil het de productie opvoeren richting 300.000 troy ounce goudequivalenten vanaf 2023. Intussen is het management versterkt met Stephen McGibbon,een topper in het exploratiewerk. Hij moet helpen de productiecijfers op te krikken. In het eerste kwartaal bedroegen die 30.600 troy ounce goudequivalenten, bijna 13 procent minder dan de 35.100 troy ounce van het eerste kwartaal van 2020. Gold Bar blijft een zorgenkind. Het produceerde in het eerste kwartaal maar 7400 troy ounce tegen de veel te hoge kostprijs van 1934 dollar per troy ounce. De kwaliteit van het project is minder dan gedacht. De reserves van Gold Bar worden nu 25 à 35 procent lager geschat, wat leidde tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar in de cijfers van 2020. Ook Black Fox presteert nog verre van naar behoren. Het haalde amper 5200 troy ounce goud in het eerste kwartaal, tegen 1560 dollar per troy ounce. Maar McEwen Mining verwacht beterschap, vooral vanaf het vierde kwartaal. Het de bedoeling het project voort uit te bouwen. Door de lagere productie en voor 6,8 miljoen dollar uitgaven voor exploratie en de uitbouw van nieuwe projecten dook het resultaat in het rood. Er was 12,5 miljoen dollar (0,03 dollar per aandeel) nettoverlies, tegenover nog 99,2 miljoen dollar of 0,25 dollar per aandeel in de eerste drie maanden van vorig jaar (inclusief de forse afschrijving op Gold Bar).Enkel de San José-mijn levert een rendabele productie op. De productieprognose voor 2021 bedraagt 20 tot 40 procent boven die van vorig jaar, tot 114.800 troy ounce goudequivalenten.ConclusieMcEwen Mining stelt al twee jaar zwaar teleur. Gelukkig vinden de minder presterende mijnen een bondgenoot in de stijgende edelmetaalprijzen. Maar om opnieuw een beurssucces te worden, zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken. Succesvolle afsplitsingen van het koperproject Los Azules en het zilverproject Fenix kunnen daarbij helpen. Dit is een herstelkandidaat voor de risicobewuste belegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,47 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 675 miljoen dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +63%Koersverschil sinds jaarbegin: +40%Dividendrendement: -