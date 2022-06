First Quantum Minerals is aantrekkelijk om in te spelen op de uitstekende vooruitzichten voor koper dit decennium.

De Canadese koperproducent First Quantum Minerals Gold produceerde in 2021 een recordhoeveelheid van 816.435 ton koper. Dat was een toename met 5 procent tegenover 2020, dankzij de kopermijn Cobre Panama, die 331.000 ton produceerde (+61%). Het is daarmee de zesde grootste koperproducent wereldwijd. De Canadezen trokken de recordcijfers door in het eerste kwartaal. Nochtans daalde de koperproductie tegenover het vorige kwartaal met 9,7 procent tot 182.210 ton wegens lagere ertsgraden, een gepland onderhoud in Cobre Panama en een verlengd regenseizoen in Zambia. De goudproductie viel ook terug, met 6,1 procent tot 70.357 troy ounce, terwijl de nikkelproductie met 51,3 procent toenam tot 5.122 ton. Maar door de hogere verkoopprijs van 4,45 dollar per pound koper steeg de groepsomzet met 4,9 procent tot 2,16 miljard dollar. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda klom met 8,8 procent tot 1,18 miljard dollar en de gezuiverde nettowinst steeg van 306 miljoen tot 480 miljoen (+56,9%) of 70 dollarcent per aandeel. De verwachte jaarproductie voor 2022 werd verminderd van 810.000 à 880.000 ton naar 790.000 à 855.000 ton door een bijstelling bij de Zambiaanse mijnen Kansanshi en Sentinel. De prognose voor Cobre Panama blijft op 330.000 à 360.000 ton. De verwachte goud- en nikkelproductie bleven ongewijzigd op 285.000 à 310.000 troy ounce en 25.000 à 30.000 ton. Door de hoge inflatie en de lagere verwachte jaarproductie steeg de verwachte kostprijs per pound koper van 1,9 à 2,05 dollar tot 2,15 à 2,6 dollar, en voor nikkel van 7 à 7,75 dollar per pound tot 7,5 à 8,5 dollar. First Quantum zet vaart achter de schuldafbouw. In april en juni werd telkens 500 miljoen dollar terugbetaald van een obligatie met vervaldatum in april 2023. De nettoschuld verminderde sinds de piek van eind 2019 van 7,7 miljard dollar, of een hoge 4,8 keer de rebitda van 2019, tot 5,82 miljard op 31 maart 2022. De schuldgraad is mee dankzij de fors gestegen rebitda gedaald naar 1,4 keer. First Quantum zal in de eerste jaarhelft de beoogde daling met 2 miljard realiseren en zal de schuld bijkomend met 1 miljard verminderen. Tot zolang zal de groep geen grote nieuwbouwprojecten opstarten, maar zich concentreren op de uitbouw van de bestaande mijnen die de jaarproductie op termijn op 1 miljoen ton koper kunnen brengen. In mei zetten de Canadezen een belangrijke stap in die richting met de definitieve investeringsbeslissing voor het S3-uitbreidingsproject in Kansanshi, en de bouw van het Enterprise-nikkelproject in de buurt van Sentinel. S3 zal 1,2 miljard dollar kosten en in 2025 opstarten. Enterprise kost 100 miljoen dollar en zal opstarten in 2023. Samen met een voorziene uitbreiding vanaf 2024 in Cobre Panama groeit de verwachte koperproductie tegen 2024 tot 850.000 à 910.000 ton en de nikkelproductie tot 40.000 à 50.000 ton. De goudproductie klimt naar 295.000 à 320.000 ton. Parallel is er vanaf dit jaar ruimte voor een dividenduitkering van 15 procent van de beschikbare kasstroom na de voorziene kapitaalsinvesteringen, met een minimum op jaarbasis van 10 dollarcent per aandeel. ConclusieHet aandeel van First Quantum Minerals is sinds de piek van eind maart met 30 procent teruggevallen. Dat biedt beleggers een mooie kans om een positie in te nemen of uit te breiden. Het aandeel is aantrekkelijk om in te spelen op de uitstekende vooruitzichten voor koper dit decennium. De forse volatiliteit op korte termijn moet u erbij nemen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 29,13 Canadese dollarTicker: FM CNISIN-code: CA3359341052Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 20,15 miljard Canadese dollarK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 0,3%