Het herstel dat in het tweede kwartaal al op gang kwam, zette door in het derde kwartaal. Dat is te danken aan een aantrekkende automarkt.

Net als in het tweede kwartaal presteerde Melexis tussen juli en september boven de verwachtingen. De bestellingen trokken weer aan, waarbij vooral september een heel goede maand was. De boodschap van Melexis kwam niet als een verrassing. Eerder hadden sectorgenoten als ST Microelectronics, Infineon en NXP Semiconductor (de voormalige halfgeleiderafdeling van Philips) al gelijkaardige echo's laten horen. Ook de automarkt liet een bescheiden groei optekenen. In de Europese Unie steeg het aantal nieuwe autoregistraties in september met 3,1 procent, de eerste klim sinds december vorig jaar. De verkoop van elektrische en hybride voertuigen in Duitsland verviervoudigde op jaarbasis dankzij een nieuwe subsidieregeling. Sinds begin 2020 ligt de Europese autoverkoop wel 29 procent lager in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De Amerikaanse automarkt groeide in september met 6 procent, maar dat was niet voldoende voor een positief cijfer over het derde kwartaal (-9%). In China, de grootste automarkt, staat het herstel het verst met een klim van 13 procent in september. Sinds begin dit jaar blijven de Chinese autoverkopen nog 7 procent achter op 2019. De aantrekkende verkopen en de lage voorraadniveaus bij de klanten van Melexis zorgden voor een scherp herstel in het aantal bestellingen. Dat leverde een omzet van 121,6 miljoen euro op, ruim 10 miljoen euro boven de prognose. Dat cijfer lag nagenoeg in lijn met dat van een jaar eerder (-1%) en 21 procent hoger dan in het tweede kwartaal. Melexis richt zich steeds meer tot het non-automotivesegment met ontwerpen voor industriële toepassingen. Automotive staat nog wel voor 88 procent van de groepsomzet, maar het industriële segment groeide met 31 procent op jaarbasis. De goedkopere dollar had een negatief omzeteffect van 2 procent. De daling van de Amerikaanse munt was ook de voornaamste oorzaak dat de brutomarge daalde naar 36,9 procent. Door de goedkopere dollar moest de waarde van de voorraden worden herberekend. Dat had een negatieve impact van 2,4 procent op de brutomarge. Dat effect zal ook in het vierde kwartaal spelen. De operationele winst (ebit) lag met 15,7 miljoen euro 14 procent lager dan vorig jaar. Dat leverde een ebit-marge van 12,9 procent op. Ondanks de hogere verkoop lagen de operationele uitgaven in lijn met het tweede kwartaal. Dat komt omdat voor een groot deel van de nieuwe bestellingen uit de voorraden kon worden geput. Het voorraadniveau daalde daardoor op kwartaalbasis met 15 miljoen naar 131,6 miljoen euro. Na drie kwartalen in 2020 ligt de omzet met 360 miljoen euro op hetzelfde niveau als vorig jaar. De brutomarge en de ebit-marge liggen respectievelijk 4 en 5 procent lager. Melexis mikt voor de periode oktober tot december op een omzetstijging met 15 procent op kwartaalbasis. Dat zou de omzet in de buurt van 140 miljoen euro brengen en het jaarcijfer rond 500 miljoen euro, als de impact van de nieuwe coronagolf beperkt blijft. Melexis realiseerde een positieve vrije kasstroom van 21,2 miljoen euro en had na het derde kwartaal 79 miljoen euro in kas. Het tussentijdse dividend is uitgekeerd. De langetermijnschuld en de leaseverplichtingen bleven op kwartaalbasis ongewijzigd op 65,5 miljoen euro.ConclusieHet herstel dat in het tweede kwartaal al op gang kwam, zette door in het derde kwartaal. Het is fragiel, want de kans is reëel dat een wereldwijde tweede coronagolf roet in het eten gooit. Die onzekerheid, gekoppeld aan de vrij hoge waardering, maakt dat we Melexis geen koopkandidaat vinden. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 65,3 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,6 miljard euroK/w 2019: 43,5Verwachte k/w 2020: 34Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 2%