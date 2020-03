Voor het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas was 2019 over de hele lijn een recordjaar. Een beter dan verwacht vierde kwartaal rondde het al sterke jaar af.

De verkoop van Franco-Nevada (FNV) bereikte het recordcijfer van 153.396 troy ounce goudequivalent, een toename met 46,3 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018 (104.877 troy ounce). Die sterke eindspurt dankt FNV aan de commerciële opstart op 1 september van Cobre Panama, het gigantische koperproject van First Quantum Minerals. FNV investeerde de voorbije acht jaar 1,35 miljard dollar in dat project, in ruil voor het recht de volledige goud- en zilverproductie op te kopen gedurende de levensduur van de mijn. Die wordt op minstens 31 jaar geschat. Cobre Panama droeg in het derde kwartaal 21.526 troy ounce goudequivalent (16% van het groepstotaal) bij, en in het vierde kwartaal 22.028 troy ounce (14%). Dat bracht het j...

De verkoop van Franco-Nevada (FNV) bereikte het recordcijfer van 153.396 troy ounce goudequivalent, een toename met 46,3 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018 (104.877 troy ounce). Die sterke eindspurt dankt FNV aan de commerciële opstart op 1 september van Cobre Panama, het gigantische koperproject van First Quantum Minerals. FNV investeerde de voorbije acht jaar 1,35 miljard dollar in dat project, in ruil voor het recht de volledige goud- en zilverproductie op te kopen gedurende de levensduur van de mijn. Die wordt op minstens 31 jaar geschat. Cobre Panama droeg in het derde kwartaal 21.526 troy ounce goudequivalent (16% van het groepstotaal) bij, en in het vierde kwartaal 22.028 troy ounce (14%). Dat bracht het jaartotaal op een hoger dan verwachte 43.554 troy ounce goudequivalent. In 2020 mikt FNV op een bijdrage van 90.000 à 110.000 troy ounce, oplopend tot 160.000 troy ounce tegen 2023. De recordverkoop in het vierde kwartaal en de 20,5 procent hogere gemiddelde goudprijs brachten de omzet uit edelmetalen op 228,1 miljoen dollar, een toename met liefst 75,5 procent tegenover 2018. De inkomsten uit de energieafdeling (olie en gas) klommen met 64,8 procent tot 30 miljoen dollar. Na het record van 235,7 miljoen dollar in het derde kwartaal, bereikte de groepsomzet in het vierde kwartaal al een nieuw record: 258,1 miljoen dollar (+74,2%). Op jaarbasis steeg de groepsverkoop tot 516.438 troy ounce goudequivalent (+15,3%), ook al een record. De omzet steeg met 28 procent tot 728 miljoen dollar. De energieafdeling boekte 115,9 miljoen dollar omzet, tegenover 86,1 miljoen in 2018. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) klom in het vierde kwartaal naar 201,7 miljoen dollar (118,7 miljoen in 2018), of 1,07 dollar per aandeel. Op jaarbasis was de rebitda 673,4 miljoen dollar (+29,6%), of 3,59 dollar per aandeel (+28,7%). De nettowinst bedroeg in het vierde kwartaal 113,3 miljoen dollar, tegenover een verlies van 31,3 miljoen in 2018. Op jaarbasis was er 344,1 miljoen euro nettowinst, ruim dubbel zoveel als in 2018 (139 miljoen). Via het speciale aandelenuitgifteprogramma haalde FNV in het vierde kwartaal 54,1 miljoen dollar op. Het gaf 549.400 aandelen uit tegen een gemiddelde marktprijs van 96,47 dollar. In totaal werd 138,4 miljoen dollar opgehaald, op een maximum van 200 miljoen. Voor 2020 mikt FNV, onder impuls van Cobre Panama, op een groepsverkoop van 550.000 à 580.000 troy ounce goudequivalent. Voor de energieafdeling wordt een terugval verwacht tot 80 à 95 miljoen dollar, door de lagere olieprijzen. Zonder nieuwe deals liggen de verwachtingen tegen 2024 op een verkoop van 580.000 à 610.000 troy ounce goudequivalent en 115 à 135 miljoen dollar energie-inkomsten, zelfs rekening houdend met een lager activiteitsniveau in de Amerikaanse schalie-olie-industrie. FNV ziet mogelijkheden voor aanzienlijke nieuwe royalty- of streamingovereenkomsten en beschikt daarvoor over 1,4 miljard dollar.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada moet zowat het enige aandeel in de sector zijn dat zelfs na de terugval van de voorbije week 'nauwelijks' 25 procent onder de historische piek noteert. Het trackrecord van het sterk geleide bedrijf is top. We houden deze Rolls-Royce van de edelmetalensector stevig vast in de voorbeeldportefeuille, want we verwachten de komende maanden nieuwe recordkoersen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 132,14 Canadese dollarTicker: FNV CNISIN-code: CA3518581051Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 25,03 miljard dollarK/w 2019: 52Verwachte k/w 2020: 43,5Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: -1,5%Dividendrendement: 1,1%