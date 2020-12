Het aandeel van Franco-Nevada viel terug in het zog van de correctie van de goudprijs. Maar het Canadese royalty- en streamingbedrijf blijft ijzersterk presteren, in goede en kwade tijden.

Franco-Nevada, het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas, pakte uit met een uitermate sterk derdekwartaalrapport. De groepsverkoop steeg met 1,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 134.817 troy ounce goudequivalent. Dat lijkt bescheiden, maar het is een sterke prestatie, gezien de sterke vergelijkingsbasis en de productieonderbrekingen door covid-19 in het tweede kwartaal, die nog gevolgen hadden in drie maanden daarna. De verkoop in het tweede kwartaal bleef steken op 104.330 troy ounce goudequivalent (-3,2%). Hogere bijdragen van Hemlo in Canada en Candelaria in Chili compenseerden de lagere opbrengst van Cobre Panama en Sabodala (Senegal). Door de fors gestegen edelmetalenprijzen - gemiddeld 1911 dollar per troy ounce, tegenover 1474 dollar per troy ounce vorig jaar en 1711 dollar in het tweede kwartaal - klom de omzet van de edelmetalenverkoop met 29,7 procent tot 257 miljoen dollar. Door het herstel van de olie- en gasprijzen herstelde de omzet van de energieafdeling tot 22,8 miljoen dollar, tegenover 14,6 miljoen dollar in het vorige kwartaal. Vorig jaar bedroeg de kwartaalomzet nog 37,5 miljoen dollar, weliswaar met een eenmalige retroactieve bijdrage van een nieuw project. Op groepsniveau gaf dat een recordomzet van 279,8 miljoen dollar (+18,6%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda) steeg met 22 procent tot een record van 235,1 miljoen dollar, of 1,23 dollar per aandeel. De gezuiverde nettowinst steeg met 51 procent ook al naar een nieuw record van 153,9 miljoen dollar, of 0,81 dollar per aandeel. Dat was aanzienlijk beter dan de verwachte 0,58 dollar per aandeel. Door die goede cijfers konden de Canadezen mikken op de bovenkant van de verwachte productiecijfers voor het volledige jaar van 475.000 à 505.000 troy ounce goudequivalent. Voor de uitbraak van covid-19 bedroeg de verwachte productievork 550.000 à 580.000 troy ounce goudequivalent en in 2019 was er een recordverkoop van 516.438 troy ounce goudequivalent. Ook voor de energieafdeling wordt voor 2020 de bovenkant van de herziene omzetvork van 60 à 75 miljoen dollar verwacht. Franco-Nevada kondigde onlangs geen grote deals aan, maar het blijft wel gericht investeren. Begin september nam het voor 30,6 miljoen dollar een portefeuille van 24 royalty's over van Freeport McMoRan. Die bevat twee kleine producerende activa, maar vooral een 1 procentroyalty op het Canadese Fenelon-goudproject van Wallbridge. Dat project beleefde de jongste twee jaren enorme exploratiesuccessen. In 2021 wordt een eerste reserveschatting verwacht, maar nu al is het duidelijk dat het project meerdere miljoenen ounces aan reserves bevat. Franco-Nevada verwierf op 23 september een royalty van 2 procent op de Rio Baker-concessies van Gold Fields in Chili, vlak naast het Salares Norte-goudproject. Het kocht begin 2019 al een 2 procentroyalty op Salares Norte, maar het breidt de royalty nu uit naar het volledige gebied in ruil voor een initiële betaling van 5 miljoen dollar en mogelijk tot 8 miljoen toekomstige betalingen. Salares Norte begint zijn eerste productie eind 2023. Als onderdeel van zijn lopende speciale aandelenuitgifteprogramma van 300 miljoen dollar gaf Franco-Nevada in het derde kwartaal 114.900 nieuwe aandelen uit, met een opbrengst van 21,4 miljoen dollar. De teller staat nu op 88,2 miljoen dollar. Het management verklaarde dat het voorlopig geen nieuwe uitgiftes plant. Op 30 september beschikte het schuldenvrije Franco-Nevada over een riante kaspositie van 466,8 miljoen dollar. Inclusief ongebruikte kredietlijnen is 1,8 miljard dollar beschikbaar voor nieuwe deals. Het aandeel van Franco-Nevada viel onlangs terug in het zog van de correctie van de goudprijs. Maar het bedrijf blijft ijzersterk presteren, in goede en kwade tijden, en noteert ruim 20 procent hoger sinds het jaarbegin. Het aandeel is een blijver in de voorbeeldportefeuille (rating 1B).Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 131,09 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 24,83 miljard dollarK/w 2019: 65Verwachte k/w 2020: 53Koersverschil 12 maanden: +33%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 0,8%