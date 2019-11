Het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen, olie en gas bereikte in het derde kwartaal een dubbele mijlpaal.

Ten eerste was er op 1 september de commerciële opstart van Cobre Panama, het gigantische koperproject van First Quantum Minerals. Franco-Nevada (FNV) tekende in augustus 2012 voor 1 miljard dollar een streamingovereenkomst met Inmet Mining, dat toen nog Cobre Panama in handen had. In ruil kreeg FNV het recht 80 procent van de goud- en zilverproductie op te kopen gedurende de levensduur van de mijn, die op minstens 31 jaar wordt ingeschat. FNV verwierf vorig jaar voor 356 miljoen dollar de rechten op de resterende 20 procent van de edelmetalenproductie.

...