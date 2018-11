Franco-Nevada is een Canadese rots in de branding

Na een minder tweede kwartaal, waarin de productie van edelmetalen terugviel tot 107.333 troy ounce goudequivalent, was er in het derde kwartaal een herstel tot 120.021 troy ounce. In het derde kwartaal van 2017 bedroeg de productie 123.787 troy ounce. Na negen maanden is er een daling met 9,3 procent tot 343.025 troy ounce goudequivalent. Die daling was verwacht, hoewel minder uitgesproken, door een tijdelijk lagere productie van de Candelaria-mijn in Chili.

