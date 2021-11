De resultaten over het derde kwartaal van het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada (FNV) waren in lijn met de verwachtingen. De omzet steeg van 279,8 miljoen Amerikaanse dollar in het derde kwartaal vorig jaar naar 316,3 miljoen, een toename met 13 procent en te vergelijken met een gemiddelde analistenschatting van 323 miljoen. Na negen maanden is er een omzetstijging met 35,9 procent tot 972,3 miljoen dollar.

De verkochte hoeveelheid goudequivalent nam met 8,7 procent toe tot 146.495 troy ounce. In het tweede kwartaal was er nog een record van 166.856 troy ounce, onder impuls van de eerste bijdrage van 15.493 troy ounce van de Vale-royaltytransactie (in voornamelijk ijzererts) van 538 miljoen dollar die eerder dit jaar werd afgesloten. Met de transactie zetten de Canadezen een nieuwe stap in de diversificatie.

...

De verkochte hoeveelheid goudequivalent nam met 8,7 procent toe tot 146.495 troy ounce. In het tweede kwartaal was er nog een record van 166.856 troy ounce, onder impuls van de eerste bijdrage van 15.493 troy ounce van de Vale-royaltytransactie (in voornamelijk ijzererts) van 538 miljoen dollar die eerder dit jaar werd afgesloten. Met de transactie zetten de Canadezen een nieuwe stap in de diversificatie. Een analyse van de samenstelling van de omzet in het derde kwartaal illustreert hoe gediversifieerd FNV is geworden. 54 procent van de omzet was afkomstig van de verkoop van goud, 13 procent van zilver, 5 procent van Platinum Group Metals (PGM), 11 procent van overige mijnactiva en 17 procent van energie. Geografisch leverde Zuid-Amerika 33 procent van de omzet, gevolgd door Centraal-Amerika en Mexico met 23 procent, de Verenigde Staten met 20 procent, Canada (15%) en overige landen (9%). De zes grootste activa leverden gezamenlijk 55 procent van de omzet en zijn in handen van zes mijnbouwtoppers: Cobre Panama (17% van de omzet, First Quantum Minerals), Antamina (8%, Glencore), Antapaccay (8%, Lundin), Candelaria (8%, Teck), Guadalupe (7%, Coeur) en Vale Royalty (7%, Vale). 55,7 procent van de omzet was afkomstig van streamingovereenkomsten en 44,3 procent van royalty's. Door die enorme diversificatie worden tegenvallers opgevangen door mijnen die beter presteren dan verwacht. De verkochte hoeveelheid goudequivalent bedraagt na negen maanden 462.926 troy ounce, een toename met 23,7 procent. De verwachte hoeveelheid op jaarbasis zal allicht aan de bovenkant van de verwachte vork van 590 à 615.000 troy ounce uitkomen. De omzet uit olie en gas klom dankzij de fors hogere energieprijzen met 141,7 procent toe tot 55,1 miljoen dollar, een record. De jaarverwachtingen werden opnieuw verhoogd, van 155 à 170 miljoen dollar tot 195 à 205 miljoen dollar. Initieel bedroeg de verwachte omzet uit energie voor dit jaar 115 à 135 miljoen dollar. De gezuiverde bedrijfskasstroom klom met 14,8 procent tot 269,8 miljoen dollar en na negen maanden met 40,4 procent tot 822,5 miljoen, een record. De gezuiverde nettowinst steeg met 8,7 procent tot 165,6 miljoen dollar of 87 dollarcent per aandeel, in lijn met de analistenverwachting. Na negen maanden bedraagt de toename 44,1 procent tot 509,1 miljoen dollar of 2,67 dollar per aandeel, ook al een record.Topman Paul Brink verwacht dat de grondstoffenmix in de portefeuille zal blijven evolueren, waarbij energie niet meer dan 20 procent zal uitmaken. De klemtoon voor nieuwe deals ligt bij edelmetalen. Brink gaf nog mee open te staan voor andere kansen, zoals in batterijmetalen. Eind september beschikte FNV over 1,6 miljard dollar middelen, inclusief een volledig ongebruikte kredietlijn van 1,1 miljard. De jaarlijkse vrije kasstroom bedraagt 1 miljard dollar.Conclusie Sinds de piek van de goudprijs begin augustus vorig jaar presteerde het aandeel van Franco-Nevada ruim 10 procent beter dan de grote sectorgenoten. We beschouwen de Rolls-Royce van de edelmetalenroyaltybedrijven als een basiswaarde voor de edelmetaleninvesteerder. De pittige waardering moet u erbij nemen. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 139,30 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 26,6 miljard dollarK/w 2020: 51Verwachte k/w 2021: 39Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 0,8%