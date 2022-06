Het aandeel van Franco-Nevada blijft een rots in de branding met een zeer aantrekkelijke verhouding tussen het risico en het rendement.

Het Canadese royalty- en streamingbedrijf presteerde in het eerste kwartaal in de lijn van de verwachtingen. De verkoop van edelmetalen zakte tegenover het eerste kwartaal van 2021 van 145.969 naar 128.627 troy ounce goudequivalent. De daling met 11,9 procent was het gevolg van een daling van de bijdrage van Hemlo (Canada; -6.375 troy ounce goudequivalent), Antamina (Peru; -5.222 troy ounce) en Antapaccay (Peru; -3.437 troy ounce). De gemiddelde gerealiseerde goudprijs klom met 4,5 procent tot 1.874 dollar per troy ounce, waardoor de daling van de omzet uit edelmetalen beperkt bleef tot 5,6 procent, tot 242,8 miljoen dollar. Franco-Nevada haalde een recordomzet van 75,6 miljoen dollar uit olie en gas, een toename met 67,6 procent tegenover het eerste kwartaal van 2021 (45,1 miljoen dollar), dankzij de fors gestegen olie- en gasprijzen. De inkomsten uit de vorig jaar gekochte Vale-royalty's in ijzererts klommen van 5 miljoen tot 19,3 miljoen dollar. Op groepsniveau steeg de omzet van 308,9 naar 338,8 miljoen dollar (+9,7%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen, rebitda) steeg met 9,1 procent tot 286,6 miljoen dollar. De gezuiverde nettowinst nam met 10,1 procent toe tot 177,2 miljoen. Per aandeel bedroeg de toename 10,7 procent tot 93 dollarcent.Franco-Nevada bevestigt de jaarverwachtingen voor 2022. De verwachte jaarproductie uit edelmetalen bedraagt 510.000 à 550.000 troy ounce goudequivalent, te vergelijken met 558.397 troy ounce vorig jaar. Op basis van de huidige streaming- en royaltyovereenkomsten verwacht het bedrijf tegen 2026 een stijging naar 570.000 à 610.000 troy ounce goudequivalent. Inclusief de bijdrage van de belangen in ijzererts en olie en gas mikt Franco-Nevada voor 2022 op een groepsproductie van 680.000 à 740.000 troy ounce goudequivalent (728.237 troy ounce in 2021), en 765.000 à 825.000 troy ounce tegen 2026. Dat is mogelijk door de verwachte uitbreiding van bestaande mijnen, de opstart van nieuwe mijnen en een verwachte toename van de bijdrage van de Vale-royalty's. De groep is schuldenvrij en zag haar kaspositie in het eerste kwartaal met 183,4 miljoen dollar toenemen tot 722,7 miljoen. Inclusief een ongebruikte kredietfaciliteit van 1 miljard dollar is er ruimte voor bijkomende deals. Franco-Nevada verhoogde voor het vijftiende jaar op rij het kwartaaldividend naar 0,32 dollar bruto per aandeel. Franco-Nevada kocht in april en mei twee kleinere royalty's. De Canadezen betaalden 37,4 miljoen dollar voor een royalty van 0,46 procent op de koper- en molybdenummijn Caserones in Noord-Chili, en investeerden 10 miljoen dollar in een private plaatsing van EMX Royalty. EMX kocht met de opbrengst tegen dezelfde voorwaarden een royalty op de Caserones-mijn. Daarnaast betaalde Franco-Nevada 6 miljoen dollar voor de overname van een bestaande royalty van 2 procent op de goud- en zilverproductie afkomstig van de Pacific Clay-claims, een gebied dat een gedeelte van het Castle Mountain-project van Equinox Gold in Californië omvat. Het bedrijf is volop bezig met nieuwe deals in het edelmetalensegment, vooral voor het meefinancieren van de bouw van nieuwe mijnen.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada blijft een rots in de branding met een zeer aantrekkelijke verhouding tussen het risico en het rendement. Na de zeer succesvolle diversificatie de voorbije jaren in olie, gas en ijzererts is het wachten op nieuwe grote transacties in het edelmetalensegment. In afwachting groeit de kaspositie gestaag aan. Het aandeel is een klassieker in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 142,57 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 27,3 miljard dollarK/w 2021: 40Verwachte k/w 2022: 36Koersverschil 12 maanden: -4%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 0,9%