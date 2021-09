Het Canadese royalty- en streamingbedrijf Franco-Nevada (FNV) rijgt de recordcijfers aan elkaar. Dat kan verbazen vermits de edelmetalenprijzen al een jaar in een correctiefase zitten, maar is het resultaat van het ijzersterke beheer van FNV. Een van de elementen is dat het management nu en dan uitermate rendabele overeenkomsten binnenhaalt in andere segmenten van de grondstoffensector.

Dat deed men enkele jaren terug met een rist deals in de olie- en gassector en koper (Cobre Panama). In het voorjaar volgde een significante zijstap in ijzererts, met de Vale-royaltytransactie voor 538 miljoen dollar, en de investering van 93 miljoen Canadese dollar in Labrador Iron Ore Royalty Corp. Beide transacties zijn voor ijzerertsmijnen die nog tientallen jaren zullen produceren.

De eerste, retroactieve (vanaf 1 januari 2021) bijdrage van 15.493 troy ounce goudequivalent van de Vale-royaltytransactie was een van de elementen voor de recordverkoop in het tweede kwartaal van 166.856 troy ounce goudequivalent, een toename tegenover het door de pandemie getroffen tweede kwartaal van vorig jaar met 59,9 procent. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs klom met 6,1 procent tot 1816 dollar per troy ounce, waardoor de omzet uit edelmetalen met 65,8 procent steeg tot 299,8 miljoen dollar. In de eerste zes maanden bedroeg de groei van de verkoop 32,2 procent, tot 316.431 troy ounce goudequivalent, en de omzet klom 42,8 procent hoger tot 563,6 miljoen dollar. De omzet uit olie en gas nam in het tweede kwartaal met 70,2 procent toe tot 47,3 miljoen dollar, waardoor de kwartaalomzet van FNV een record neerzette van 347,1 miljoen dollar (+77,6%). In het eerste semester steeg de omzet uit olie en gas naar 92,4 miljoen dollar (+120%) en de groepsomzet naar 656 miljoen (+50,5%). De gezuiverde bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen; rebitda) bereikte ook al een record van 290 miljoen dollar (+81,43%) en de gezuiverde nettowinst steeg met 98,9 procent tot 182,6 miljoen dollar, of 96 dollarcent per aandeel. De gemiddelde analistenverwachting was 94 dollarcent. Voor de eerste jaarhelft gaf dit een rebitda van 552,7 miljoen dollar (+57,6%) en een gezuiverde nettowinst van 343,5 miljoen (+70,9%), of 1,8 dollar per aandeel (+69,8%). De verwachte jaarproductie voor 2021 werd na de aankondiging van de Vale-royaltytransactie met 30.000 troy ounce goudequivalent opgetrokken tot 580 à 615.000 troy ounce. Bij de halfjaarcijfers werd de onderkant van deze vork opgetrokken tot 590.000 troy ounce. Twee mijnen zullen naar verwachting minder bijdragen in de tweede jaarhelft: Tasiast in Mauritanië, na de brand in de verwerkingsmolen in juni, en Hemlo in Canada. Door de hoger dan verwachte energieprijzen werd de verwachte omzetvork uit olie en gas fors opgetrokken, van 115 à 135 miljoen dollar naar 155 à 170 miljoen. Dit jaar werden al voor meer dan 850 miljoen dollar aan nieuwe royalty- en streamingovereenkomsten aangekondigd, maar toch beschikten de schuldenvrije Canadezen op 30 juni over 1,4 miljard voor nieuwe deals. De jaarlijkse vrije kasstroom bedraagt 1 miljard dollar. Strategisch blijft het doel minstens 80 procent van de omzet uit edelmetalen te halen, opportunistisch aangevuld met kwaliteitsvolle basismetalenprojecten met nog een levensduur van tientallen jaren, zoals Cobre Panama en de Vale-royalty's, en uiteraard de olie- en gasprojecten.ConclusieHet aandeel van Franco-Nevada noteert als een van de weinige aandelen in de edelmetalensector nauwelijks 10 procent onder de recordkoers. Daarmee bewijst het aandeel eens te meer uit te blinken in goede en minder goede tijden. Ondanks de pittige waardering blijft het aandeel daarom als rots in de branding in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 146,22 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 27,9 miljard dollarK/w 2020: 54Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: -1,5%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 0,8%