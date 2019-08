Net nu de horrorkwartalen voorbij leken, krijgt General Electric tegenwind uit juridische hoek. Het concern wordt beschuldigd van boekhoudfraude.

Lawrence 'Larry' Culp is tien maanden CEO en ligt erg goed bij analisten en beleggers. Maar momenteel ondergaat hij zijn grootste test als topman. In een lijvig rapport wordt General Electric beschuldigd van boekhoudfraude. GE Insurance zou zijn reserves met 18,5 miljard dollar moeten opkrikken en ook in de olie- en gasbusiness verloopt niet alles volgens het boekje. De slotsom is dat er een tekort is van 38 miljard dollar of meer dan de helft van de huidige beurswaarde.

