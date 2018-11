Fresenius komt met vervelende winstwaarschuwing

De specialist in medische producten en diensten kreeg begin oktober gelijk van de rechter in de arbitrageprocedure over het afblazen van de overnamepoging op Akorn Inc, een Amerikaanse producent van voorschriftvrije producten. Met 4,75 miljard dollar zou het duurste overname ooit geweest zijn voor Fresenius. Akorn had aangevoerd dat de argumenten van Fresenius slechts om 'kleine' te verwaarlozen fouten gingen, maar de rechter in Delaware zag toch een veelvoud aan fouten, die bij de Duitsers terecht twijfels opriepen en het terugtrekken uit de deal rechtvaardigden.

