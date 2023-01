Euronav blijft in Belgische handen, maar er zijn heel wat hoofdbrekens over de toekomst.

Nadat het Noorse Frontline op 9 januari had gemeld niet langer een fusie na te streven met de Belgische olierederij Euronav, kreeg het aandeel van Euronav een pandoering van 18 procent. Het is een nieuwe, drastische wending in de strijd die sinds het najaar van 2021 rond Euronav wordt gevoerd.

...

Nadat het Noorse Frontline op 9 januari had gemeld niet langer een fusie na te streven met de Belgische olierederij Euronav, kreeg het aandeel van Euronav een pandoering van 18 procent. Het is een nieuwe, drastische wending in de strijd die sinds het najaar van 2021 rond Euronav wordt gevoerd. Simultaan met de intrede van de Noorse scheepsmagnaat John Fredriksen van Frontline bouwde de oprichtersfamilie Saverys van CMB agressief een positie uit, omdat ze tegen het fusieproject was. Saverys kocht tussen september 2021 en december vorig jaar 50,4 miljoen aandelen tegen een gemiddelde koers van 12,17 dollar per aandeel, een investering van 613,8 miljoen dollar. Zo verwierf het een blokkeringspositie van 25 procent, die een echte fusie onmogelijk maakte. De tussenoplossing, een meerderheidsbelang voor Frontline via een geslaagd (50% + 1 aandeel) vrijwillig voorwaardelijk ruilbod, bleken de Noren niet langer een aantrekkelijke piste te vinden. Daarmee blijft Euronav, de grootste private speler in de olietankermarkt, blijft in Belgische handen, maar er zijn heel wat hoofdbrekens over de toekomst. Vooreerst over het aandeelhouderschap. Fredriksen heeft volgens de jongste melding een belang van 17,8 procent. Die positie wordt mogelijk verkocht. Ook strategisch dringen zich belangrijke keuzes op. CMB is opnieuw de grootste aandeelhouder, maar de raad van bestuur en topman Hugo De Stoop steunden het fusieproject. Hoewel Euronav op het gebied van ecologie een voortrekker is in de olietankersector, is het geen voorstander van de strategische ommezwaai die CMB voorstelt, een bredere speler worden in de vergroening van de scheepvaart en de industrie dankzij de waterstoftoepassingen van de CMB-dochter CMB-Tech. De commotie komt er op het moment dat de olietransportmarkt na een moeilijke periode aantrekt. Heel wat indicatoren wijzen op een meerjarige opwaartse cyclus. De stijgende dagverhuurtarieven bezorgden Euronav in het derde kwartaal eindelijk nog eens winst. De omzet verdubbelde ruimschoots tegenover het zwakke derde kwartaal van 2021, van 94,2 miljoen dollar tot 223,5 miljoen (148,7 miljoen in het tweede kwartaal). Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de Very Large Crude Carriers (VLCC's) met een maximale capaciteit van 320.000 ton bedroeg 22.250 dollar, tegenover 9.000 dollar in 2021 en 17.000 dollar in het tweede kwartaal. Voor de kleinere Suezmax-schepen lag het daggemiddelde zelfs op 34.000 dollar, tegenover 10.250 dollar vorig jaar en 20.000 dollar in het tweede kwartaal. De nettowinst bedroeg 16,4 miljoen dollar of 8 dollarcent per aandeel, tegenover een nettoverlies van 105,9 miljoen in 2021. Na negen maanden is het nettoverlies teruggedrongen van 266,6 miljoen dollar in 2021 tot 31,8 miljoen.Het is wachten tot 2 februari voor de cijfers over het vierde kwartaal. Begin november had Euronav al 45 procent van de capaciteit voor de VLCC's verhuurd tegen gemiddeld 47.500 dollar per dag en 48 procent van de capaciteit van de Suezmax-schepen tegen 45.000 dollar. De gemiddelde analistenschatting mikt op een kwartaalomzet van 324,9 miljoen dollar en een nettowinst van 75 dollarcent per aandeel. De vooruitzichten voor 2023 zijn prima, met een verwachte omzet van 1,07 miljard dollar en een nettowinst van 1,89 dollar per aandeel.ConclusieEuronav gaat niet akkoord met de beslissing van Frontline en bekijkt zijn opties. Het aandeel noteert ruim 10 procent onder de intrinsieke waarde. Zeker gezien de sterke operationele vooruitzichten, is dat normaal het signaal voor een koopadvies, maar gelet op de vele onzekerheden op de kortere termijn blijven we voorlopig 'neutraal'.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 12,65 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,78 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 26Koersverschil 12 maanden: +52%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: 0,9%