De bodemonderzoeker Fugro ziet de vraag over een breed front aantrekken en beschikt over een enorm winstherstelpotentieel. Het aandeel blijft aantrekkelijk gewaardeerd.

Met een koersverdubbeling behoort het aandeel Fugro dit jaar tot de blikvangers op de beurs. De rally weerspiegelt het hernieuwde optimisme over de toekomst van het bedrijf, dat gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem verzamelt en interpreteert, en moet in het licht worden gezien van de enorme koersdaling in het afgelopen decennium. Het vertrouwen van beleggers in de winstcapaciteit van Fugro he...

Met een koersverdubbeling behoort het aandeel Fugro dit jaar tot de blikvangers op de beurs. De rally weerspiegelt het hernieuwde optimisme over de toekomst van het bedrijf, dat gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem verzamelt en interpreteert, en moet in het licht worden gezien van de enorme koersdaling in het afgelopen decennium. Het vertrouwen van beleggers in de winstcapaciteit van Fugro heeft een flinke deuk opgelopen, na een lange reeks verliesjaren en een ernstig verzwakte balans. In 2020 werd de balans via een kapitaalverhoging versterkt en vorig jaar schreef Fugro weer zwarte cijfers. De autonome omzetgroei en orderontvangsten trekken al geruime tijd aan, gedreven door de bloeiende offshore windsector en infrastructuur- en watermarkten. Die markten profiteren van de energietransitie en overheidsstimuleringspakketten. Hun aandeel in de concernomzet moet verder toenemen van 61 naar minstens 65 procent.Ondertussen trekt ook de traditionele olie- en gassector duidelijk aan, waarbij de Oekraïne-oorlog voor een extra vraagimpuls zorgt. Gezien de onderinvesteringen in het afgelopen decennium, lijkt de olie- en gasmarkt aan het begin te staan van een langdurige opleving.ConclusieDe aantrekkende vraag vertaalt zich volgens Fugro al in hogere prijzen. Samen met een betere vlootbezetting zorgt dat voor een sterk herstel van de winstgevendheid. Fugro denkt de ebit-marge te kunnen verhogen naar 8 à 12 procent in 2023-2024. Dit jaar rekent het bedrijf op omzetgroei in alle markten en een stap richting de margedoelstelling.Stijgt de ebit-marge de komende jaren naar het midden van de ten doel gestelde bandbreedte, dan verdient Fugro al snel 1,40 euro per aandeel en zakt de koers-winstverhouding naar slechts 10. Het aandeel beschikt over een aantrekkelijk stijgingspotentieel, temeer daar het structureel lagere gewicht van de cyclische olie- en gasmarkten in de omzet een hogere waardering rechtvaardigt. Het advies voor het aandeel luidt 'koopwaardig'.Deze tekst is verschenen in Beleggers Belangen.