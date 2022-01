Agnico-Eagle Mines (AEM) en Kirkland Lake Gold kondigden eind september de intentie aan om hun activiteiten samen te voegen in een fusie van gelijken. Geen van beide aandeelhoudersgroepen was daar toen echt tevreden mee. Die van Kirkland Lake vonden de voorwaarden te slecht, terwijl de aandeelhouders van AEM vonden dat de eigen pijplijn aan nieuwe projecten sterk genoeg was en de groep ook op eigen kracht kon groeien. Toch komt de fusie er.

Er valt iets te zeggen voor de argumenten van beide partijen, maar intussen werd de fusie goedgekeurd door de aandeelhouders en de toezichthouders. Ze wordt in de loop van het eerste kwartaal afgerond. Volgende maand komen we meer details te weten over de groepsstructuur, verwachte kostensynergie en prognoses voor de fusiegroep.

...

Er valt iets te zeggen voor de argumenten van beide partijen, maar intussen werd de fusie goedgekeurd door de aandeelhouders en de toezichthouders. Ze wordt in de loop van het eerste kwartaal afgerond. Volgende maand komen we meer details te weten over de groepsstructuur, verwachte kostensynergie en prognoses voor de fusiegroep.Na drie kwartalen in 2021 produceerden de negen mijnen van AEM gezamenlijk 1,58 miljoen troy ounce goud tegen een productiekostprijs van 1.035 dollar. De drie mijnen van Kirkland Lake leverden 1,05 miljoen troy ounce op, tegen een productiekostprijs van 785 dollar. Over het volledige boekjaar 2021 zouden AEM en Kirkland Lake 3,4 miljoen troy ounce goud produceren. Daarmee moet de fusiegroep enkel Newmont Mining en Barrick Gold laten voorgaan. Met een gemiddelde productiekostprijs van iets meer dan 900 dollar per troy ounce scoort het nieuwe AEM wel beduidend beter dan zowel Newmont (1.050 dollar) als Barrick (1.000 dollar). De voorbije jaren waren heel kapitaalintensief voor AEM, dat verschillende nieuwe mijnen bouwde en in gebruik nam. Intussen is de oogsttijd aangebroken. In 2021 zal de output voor het eerst in zes jaar zijn toegenomen, naar 2,05 miljoen troy ounce. Dat cijfer moet tegen 2024 oplopen naar 2,15 miljoen troy ounce. Kittila werd uitgebreid, net als La Ronde en Meliadine in de Canadese provincie Nunavut. Ook het Odyssey-expansieproject bij Canadian Malartic (50/50-joint venture met Yamana Gold) komt eraan. De productieprognoses houden nog geen rekening met het veelbelovende Hope Bay-project dat geoptimaliseerd wordt en op termijn jaarlijks 250.000 tot 300.000 troy ounce goud moet opleveren. Kirkland Lake levert met Detour Lake en Fosterville in omvang wel de grootste mijnen van de fusiegroep. Detour Lake leverde in 2021 naar schatting 700.000 troy ounce goud op. Dat cijfer zal tegen 2025 oplopen naar 800.000, terwijl tegelijk de kosten zullen dalen. Fosterville is de mijn die Kirkland Lake heeft grootgemaakt. De piekproductie bedroeg 640.000 troy ounce, maar zal de komende jaren flink afnemen door minder extreem hoge grades (rijke ertsen). Macassa in Canada is de derde mijn van Kirkland Lake. De geplande expansie moet de output de komende jaren verdubbelen.Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de netto pro forma groepsschuld ongeveer 500 miljoen dollar of minder dan 0,2 keer de ebitda. De beschikbare liquiditeit (cash en kredietlijnen) bedraagt 2,3 miljard dollar. Op basis van een goudprijs van 1.800 dollar zullen de kasstromen voldoende hoog zijn om de nettoschuld dit jaar helemaal af te bouwen. Omdat bij de meeste projecten de zware investeringen grotendeels achter de rug zijn, komt er ruimte vrij voor een hoger dividend of de inkoop van eigen aandelen.Conclusie Beide aandelen bleven sinds de aankondiging van de fusie achter op het sectorgemiddelde. Enerzijds omdat de investeerders de fusie niet goedgezind waren, anderzijds omdat de goudprijs de voorbije maanden niet echt meewerkte. Agnico-Eagle Mines noteerde lange tijd met een premie tegenover het marktgemiddelde, maar dat is niet langer het geval. Nu al is duidelijk dat de fusiegroep voor beleggers bijzonder interessant wordt met een mooi groeiprofiel, lage kosten en de mogelijkheid van hogere aandeelhoudersvergoedingen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 52,77 dollarTicker: AEM USISIN-code: CA0084741085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 13 miljard dollarK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 16Koersverschil 12 maanden: -30%Dividendrendement: 3,4 %