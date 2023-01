Begin november presenteerden het Mechelse bedrijf zijn strategische visie tot 2028, uitgetekend door de nieuwe topman Paul Stoffels, die sinds 1 april 2022 Onno van de Stolpe vervangt. Stoffels is een farmaveteraan met een enorm trackrecord en netwerk. Eerder was hij onder meer wetenschappelijk directeur van het Amerikaanse Johnson & Johnson.

Begin november presenteerden het Mechelse bedrijf zijn strategische visie tot 2028, uitgetekend door de nieuwe topman Paul Stoffels, die sinds 1 april 2022 Onno van de Stolpe vervangt. Stoffels is een farmaveteraan met een enorm trackrecord en netwerk. Eerder was hij onder meer wetenschappelijk directeur van het Amerikaanse Johnson & Johnson.Centraal in de nieuwe strategie staat een snellere groei en waardeontwikkeling. In onderzoek en ontwikkeling verschuift de focus. De tijdrovende en risicovolle zoektocht naar nieuwe doelwitten maakt plaats voor onderzoek in ziektebeelden met een hoge medische nood. Door te werken met de meest gevalideerde werkingsmechanismen in het ziektedomein daalt het risico en versnelt het ontwikkelingstraject. Daarnaast zal Galapagos meer inzetten op overnames of licenties, in samenspraak met partner Gilead Sciences en gewapend met een riante nettokaspositie van 4,4 miljard euro op 30 september (afgerond 66 euro per aandeel). De klemtoon ligt op molecules in de eerste of tweede fase van de klinische ontwikkeling. Het doel is een financieel duurzaam, Europees topfarmabedrijf uit te bouwen, dat wereldwijd actief is in twee therapeutische gebieden: immunologie en oncologie. Tegen 2028 wil Galapagos vijf laatklinische moleculen (twee kleine moleculen en drie celtherapieën) in portefeuille hebben. De ambitie is ook, naast bijkomende indicaties voor Jyseleca, één celtherapie te lanceren voor meerdere oncologie-indicaties. Met de overname van het Nederlandse Cellpoint en het Amerikaanse AboundBio betrad Galapagos vorige zomer het competitieve domein van de CAR-T-kankertherapieën. Cellpoint ontwikkelde in samenwerking met Lonza een gedecentraliseerd point-of-care productieproces dat de doorlooptijd verlaagt naar zeven dagen. AboundBio ontwikkelt CAR-T's van de volgende generatie op basis van een op menselijke antilichamen gebaseerde bibliotheek. De eerste bemoedigende resultaten met CD19 CAR-T '5101 in een fase I/IIa-studie in bloedkanker rNHL zijn in december gepresenteerd. In de eerste jaarhelft volgen de resultaten van de fase I-studie, alsook met '5201 in de bloedkanker rCLL. Daarna starten de expansiecohorts van beide studies (fase IIa). Nog in 2023 start een fase Ib-studie met een CAR-T tegen BCMA (een ander behandelingsdoelwit) in multipel myeloom. De komende drie jaar wordt een pijplijn van best-in-class celtherapieën uitgebouwd voor bloedkankers en daarna ook voor soliede tumoren. In immunologie ligt de focus op de verkoop van Jyseleca in Europa en Japan voor de goedgekeurde indicaties reuma en de darmziekte UC. Die zou 80 à 90 miljoen euro opgeleverd hebben in 2022. In de eerste jaarhelft komen er de fase III-resultaten tegen de darmziekte van Crohn. Voor de drie indicaties samen mikt Galapagos tegen 2028 à 2030 op een piekomzet van 500 miljoen euro. Dit jaar start een fase III-studie in een vierde indicatie, axiale spondyloarthritis. Daarnaast starten dit jaar fase II-studies met TYK2-remmer GLPG3667 in dermatomyositis en in systemische lupus. Nieuw in immunologie is dat CD19 CAR-T '5101 zal worden getest in een fase Ib-studie in refractaire systemische lupus. Tot slot is het dit jaar erop of eronder voor een doorbraak in de ontwikkeling van Salt Inducible Kinase of SIK-remmers in ontstekingsziekten.ConclusieDe extreem lage waardering van het aandeel, 0,7 keer de verwachte kaspositie eind 2022, is enkel te verklaren door alle drama sinds 2020. Met een duidelijke strategie, een ervaren nieuwe topman, de beschikbare cash en de opgeklaarde situatie omtrent Jyseleca staat Galapagos 2.0 stevig in de steigers. Een mooie kans voor de risicobewuste langetermijninvesteerder.Advies: KoopwaardigRisico: HoogRating: 1CKoers: 43,24 euroTicker: GLPG ASISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,85 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -5,1%Koersverschil sinds jaarbegin: +5,2%Dividendrendement: -