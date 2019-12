Galapagos gaat een historisch 2020 tegemoet

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Ondanks de koersverdubbeling in 2019 mikken we opnieuw op een goede beursprestatie in 2020.

Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos ontstond in 1999 uit de fusie van het Belgische Tibotec met het Nederlandse Crucell. Het bedrijf werd vanaf de eerste dag geleid door Onno van de Stolpe, die nog altijd de CEO is, en debuteerde op 6 mei 2005 op Euronext Brussel en Amsterdam. Het haalde 22,4 miljoen euro op tegen 7 euro per aandeel.

...

