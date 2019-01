Galapagos: nog voldoende koerspotentieel

We zochten al een tijd het geschikte moment om Galapagos, toch de vaandeldrager van de Belgische biotech, toe te voegen aan de biotechselectie in de voorbeeldportefeuille. Ondanks het fantastische parcours van de voorbije jaren - het aandeel verachtvoudigde sinds eind 2014 - zien we nog ruimschoots voldoende opwaarts potentieel voor de komende jaren. Bovendien is het risicoprofiel al een stukje lager.