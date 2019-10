Ondanks de terugval van het aandeel behoudt Galapagos een groot potentieel. Het risicoprofiel is voldoende afgebouwd. Het bedrijf zal enorm groeien in het komende decennium.

Net voor de aankondiging van de tienjarige samenwerkingsdeal tussen Galapagos en de Amerikaanse gigant Gilead Sciences op 14 juli bedroeg de ondernemingswaarde van het Mechelse biotechbedrijf 5,5 miljard euro. Dat is het verschil tussen de beurskapitalisatie (6,6 miljard euro tegen 120 euro per aandeel) en de kaspositie (1,1 miljard). Drie maanden later is de ondernemingswaarde gezakt naar 3,3 miljard euro (8,8 miljard beurswaarde min een geschatte kaspositie van 5,5 miljard). Sinds de recordkoers van 171,2 euro verloor het aandeel 17 procent.

...