De markt strafte de medische update over Toledo af. Hoewel het nieuwe werkingsmechanisme een valabel denkspoor bleek, is er meer tijd nodig om een doorbraak te forceren.

Na de ontgoochelingen in de klinische pijplijn van het Mechelse biotechbedrijf Galapagos keken we uit naar de dubbele klinische update van deze zomer. Die had betrekking op de resultaten van de eerste drie patiëntenstudies met de Toledo-molecule GLPG3970 en de fase Ib-studie met de TYK2-remmer GLPG3667 tegen psoriasis. Toledeo is het onderzoeksprogramma dat kandidaat-moleculen ontwikkelt die zogenoemde salt inducible kinase (SIK) afremt, een nieuwe doelwitklasse in ontstekingsziekten. Galapagos voerde met een gemengd resultaat drie parallelle studies uit met de SIK2/3-remmer GLPG3970: een fase Ib-studie op patiënten met matige tot ernstige psoriasis en twee fase IIa-studies naar de darmziekte colitis ulcerosa en reuma. Tegen psoriasis zagen slechts vier van de dertien patiënten na zes weken hun PASI-score (een maatstaf voor de ernst van de psoriasis) verbeteren met minstens 50 procent. Geen van de placebopatiënten haalde die verbetering. In de studie naar colitis ulcerosa werd wel een respons vastgesteld, waaronder na zes weken een endoscopische verbetering bij zeven van de achttien patiënten (één patiënt in de placebogroep), maar de verhoopte verbetering werd niet gehaald.In de reumastudie bleek na zes weken geen verschil in werkzaamheid tegenover de placebogroep. GLPG3970 werd goed verdragen en er waren geen veiligheidsproblemen. De data worden verder geanalyseerd, maar aangezien hogere doseringen met GLPG3970 niet mogelijk zijn, gaat de zoektocht naar krachtigere moleculen verder. GLPG4399 en GLPG4876 zijn twee nieuwe SIK2/3-remmers in ontwikkeling met zo'n sterker profiel. Het plan is in 2022 met minstens één ervan nieuwe studies op te starten. De ontgoocheling over GLPG3970 overschaduwde de betere resultaten van een fase Ib-studie met de TYK2-remmer GLPG3667 tegen psoriasis. In de hogere van twee doseringsgroepen haalden vier van de tien patiënten na vier weken een verbetering van de PASI-score met minstens 50 procent, tegenover één patiënt in de placebogroep. Volgend jaar start een fase IIb-studie. Eerst worden nog hogere dosissen getest om de concurrentie aan te gaan met de leidende TYK2-remmer, deucravacitinib van Bristol-Myers-Squibb, waarvoor de goedkeuringsaanvraag loopt tegen psoriasis. De bedoeling is op termijn GLPG3667 ook tegen andere ontstekingsziekten te onderzoeken. TYK2-remmers zijn in de familie van de orale JAK-remmers mogelijk een veiliger alternatief tegenover bestaande JAK-remmers als Xeljanz, Rinvoq en Jyseleca (Filgotinib). Voor de eerste Europese verkoopcijfers van Jyseleca is het wachten op de update over het derde en vierde kwartaal. In de tweede jaarhelft verwachten we de goedkeuringsbeslissing in Europa en mogelijk in Japan voor de indicatie colitis ulcerosa, en tegen het jaareinde de voltooiing van de rekrutering van de fase III-studie naar de ziekte van Crohn, met resultaten tegen eind 2022. De belangrijkste vraag blijft of partner Gilead de goedkeuring van Jyseleca in de Verenigde Staten tegen darmziekten zal aanvragen.De markt strafte de update over Toledo af. Hoewel het nieuwe werkingsmechanisme een valabel denkspoor bleek, is er meer tijd nodig om een doorbraak te forceren. De update over de TYK2-remmer is positiever, al wordt het echte potentieel pas in 2023 duidelijk. Tegen 0,73 keer de verwachte kaspositie van 4,6 miljard euro tegen eind 2021 schetst de markt een heel negatief scenario. Een snelle heropstanding is na deze update niet langer aan de orde, en dat is een stevige ontgoocheling. We verlagen het advies naar houden. We behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 51,01 euroTicker: GLPG ASISIN-code: BE0003818359Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,34 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -71,2%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: -