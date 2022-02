Universal Music Group kan een beurslieveling worden.

Visionair zijn loont altijd, zeker op de beurs. Toen zowat een decennium geleden niemand nog geloofde in de muziekindustrie, kocht UMG-topman Sir Lucian Grainge zijn concurrent EMI op. Het maakte van Universal Music Group (UMG) de marktleider in de muziekindustrie. UMG is zo dominant dat de groep als enige ooit er in slaagde alle muzikanten uit de top tien van de Billboard Top 100 onder contract te hebben. Van The Beatlestot Justin Bieber,van ABBAtot Lady Gaga,van Elton John tot Taylor Swift of The Weeknd,allemaal zijn ze onder contract bij UMG. UMG is dan ook de groep met de grootste platenlabels ter wereld, waaronder Universal Music, EMI, Abbey Road Records, Capital Music Group, Motown, Virgin Music. Het visionaire was dat Grainge EMI kocht nadat de wereldwijde omzet in de muziekindustrie tussen 2001 en 2014 gekrompen was van 23,6 miljard naar amper 14 miljard dollar. De verklaring was een dalende platenverkoop door gratis muziek luisteren online. Maar tussen 2015 en 2020 klom de jaarlijkse omzet weer gestaag van 14 naar 21,6 miljard dollar. Dat is een stijging van meer dan 50 procent in zes jaar, gemiddeld 7 procent per jaar, ondanks een verdere daling van de fysieke verkoop. De gamechanger is de komst van streamingdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music. Ze hebben het waardemodel in de sector op zijn kop gezet. De inkomsten per streaming van een song zijn beperkt, maar het aantal streams kan bijzonder hoog oplopen. De bekendste klassieker is All I Want for Christmas is You. De wereldberoemde kerstsong van Mariah Carey staat jaar na jaar in de kerstperiode aan de top van de meest gestreamde songs. Eenmalige inkomsten bij de aankoop van de cd of lp zijn vervangen door een voortdurende stroom aan streaminginkomsten. In 2020 kwam van de 21,6 miljard dollar inkomsten in de muziekindustrie 13,4 miljard dollar (62%) uit streaming. Dat is evenveel als bijna de totale inkomstenstroom van 2014. Bij UMG kwam dat in de eerste negen maanden van het boekjaar 2021 twee derde van de inkomsten uit streaming: 3,26 miljard van de 4,85 miljard euro inkomsten. Waarnemers menen bovendien dat er nog flink wat groeipotentieel in streaming zit. De Spotify's van deze wereld hebben samen enkele honderden miljoenen abonnees, maar gezien de omvang van de wereldbevolking en de wereldwijde interesse voor muziek zit daar de komende vijf tot tien jaar duidelijk nog rek op. Vrij stabiele, continue inkomstenstromen over de jaren heen, dat is voor vele investeerders het walhalla. Muziekrechten zijn een nieuwe goudmijn. De grootste spelers in de financiële wereld, zoals KKR, Blackstone en onlangs ook nog Pimco,kwamen in het nieuws met deals over muziekrechten. Van de grootsten ter aarde onder de muzikanten, zoals Bruce Springsteen en Bob Dylan, hebben de afgelopen tijd hun muziekrechten verkocht aan (grote) investeerders.ConclusieWe beginnen met de actieve opvolging van de beursnieuweling Universal Music Group. In principe wachten we langer om nieuwkomers op te volgen, zeker als ze, zoals UMG, op hun eerste beursdag een sprong van 35 procent maken. Maar sinds de piekkoers kort na de beursgang ging het aandeel toch al zowat 25 procent lager, en zien we er een portefeuillekandidaat in. Als een van de grotere Europese groeiverhalen voor de komende jaren kan het aandeel een beurslieveling worden. We verwachten dan ook een herstelbeweging in de loop van het jaar. Vandaar het positieve advies. Verschenen op insidebeleggen.be op 1 februari Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 21,99 euroTicker: UMG NAISIN-code: NL0015000IY2Markt: AmsterdamBeurskapitalisatie: 39,87 miljard euroK/w 2021: 34Verwachte k/w 2022: 26,5Koersverschil sinds IPO: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 0,9%