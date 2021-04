De komende maanden volgen belangrijke mijlpalen in de klinische ontwikkeling bij Oxurion.

Op 6 april kondigde het Leuvense biotechbedrijf Oxurion de langverwachte extra financiering aan. Het sloot een overeenkomst met de Franse investeerder Negma Group voor de uitgave van tot 30 miljoen euro verplicht in aandelen om te zetten converteerbare obligaties, gespreid over de komende twaalf maanden. Het moment van uitgifte en het bedrag ligt in handen van Oxurion. De kaspositie eind 2020 van 24,8 miljoen euro volstaat tot het einde van het derde kwartaal. Dankzij het flexibele karakter van de financiering kan minstens gedeeltelijk worden gewacht op de volgende klinische mijlpalen vooraleer effectief geld op te halen. In eerste instantie is er de voltooiing van de rekrutering van het eerste deel van de fase II-studie met de Pkal-remmer THR-149, en de verwachte rapportering van de eerste resultaten tegen de zomer. Het gaat om het doseringsgedeelte in een studie met achttien patiënten met diabetisch macula-oedeem (DME) die niet of niet optimaal reageerden op de standaardbehandeling met een anti-VEGF-middel (Lucentis of Eylea). Na de dosisselectie start een vergelijkende studie met 104 patiënten die drie injecties van hetzij THR-149 of Eylea toegediend zullen krijgen. De resultaten daarvan worden in de eerste jaarhelft van 2023 verwacht. Met THR-149 hoopt Oxurion op termijn een nieuwe standaardbehandeling te ontwikkelen voor de 40 procent van de DME-patiënten die niet optimaal reageren op een anti-VEGF-middel. De totale DME-markt wordt op 4,5 miljard dollar geschat.De tweede belangrijke mijlpaal dit jaar wordt de opstart tijdens de zomer van de fase II-studie met de pan-RGD integrine-remmer THR-687. Die studie zal patiënten met DME werven die nog geen eerdere behandeling met een anti-VEGF-middel kregen. Dat wijst op het mogelijk bredere toepassingsgebied van THR-687. Net zoals bij THR-149 verloopt de fase II-studie in twee delen: een doseringsgedeelte met resultaten in de eerste jaarhelft van 2022, gevolgd door een vergelijkende studie met Eylea met verwachte resultaten in de tweede jaarhelft van 2023. Naast de toepassing in DME bestudeert Oxurion de mogelijke toepassing van THR-687 in natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (wet-AMD) en retinale venenocclusie (RVO). Het plan is bij gunstige resultaten van het doseringsgedeelte van de fase II-studie in DME een fase II-studie in een van beide indicaties op te starten in de tweede jaarhelft van 2022. De markt waarin THR-687 op termijn mogelijk een rol kan spelen bedraagt 12 miljard dollar. Daarnaast voert Oxurion preklinisch onderzoek naar nieuwe werkingsmechanismen voor de behandeling van droge AMD. Bij Oncurious, de spin-off gespecialiseerd in de ontwikkeling van moleculen van de volgende generatie in kankerimmunologie waarin Oxurion een belang van 85 procent aanhoudt, is het na de eerste preklinische proof-of-concept met een anti-CCR8-molecule in oktober 2020 uitkijken naar de verdere preklinische ontwikkelingen. Op een wetenschappelijk congres presenteerde Oxurion recent bemoedigende data over een fase I-studie met TB-403 bij kinderen met hersenkanker (medulloblastoom). Oxurion voerde de voorbije twaalf maanden een grondige vernieuwing door in het management, met de benoeming van de in Amerika gevestigde Tom Graney als financieel directeur (ex-CFO van Vertex Pharmaceuticals) en Grace Chang als chief medical officer. Meer recent was er de benoeming van de Ierse professor Alan Stitt tot chief scientific officer. We zien dat als een externe erkenning van het potentieel van de pijplijn. ConclusieWe kunnen moeilijk ontkennen dat we de eerste aandelenuitgifte sinds 2012 liever tegen veel hogere koersen zien gebeuren, maar op dit moment primeert de zekerheid van de mogelijkheid tot financiering, voorbij de volgende waarde-inflectiepunten. Dat verklaart de positieve koersreactie op het nieuws. De komende maanden volgen belangrijke mijlpalen in de klinische ontwikkeling. Koopwaardig (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating:1CKoers: 2,70 euroTicker: THR BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 103,4 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: -