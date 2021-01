We vinden bij Gatos Silver de zeldzame combinatie terug van een op zilver geconcentreerde producent, een actief dat wellicht gedurende meerdere decennia zal produceren in een mijnbouwvriendelijk land, en met een topinvesteerder als hoofdaandeelhouder.

Het Amerikaanse Gatos Silver is een nieuwkomer in de edelmetalensector, die sinds eind oktober 2020 een dubbele notering geniet, op de New York Stock Exchange en de Toronto Stock Exchange. Het bedrijf trok onze aandacht door drie zaken. Ten eerste is de bekende grondstoffeninvesteerder Tom Kaplan de hoofdaandeelhouder (circa 43%). Hij bouwde een fantastisch trackrecord uit in zowel edelmetalen als in basisgrondstoffen, met een uitstekende neus voor timing en de geopolitieke risico's van de mijnbouw. Hij is ook als hoofdaandeelhouder van Novagold, dat 50 procent aanhoudt in het Donlin Gold-goudproject, het grootste nog niet ontwikkelde goudexploratieproject. Kenmerkend voor Kaplan is dat hij het aantal investeringen strikt beperkt, maar daar dan volop op inzet. Hij is overtuigd met Gatos Silver de evenknie in zilver te hebben opgebouwd van Novagold, en is van plan met beide bedrijven de stierenmarkt in edelmetalen uit te zitten. Het management van het bedrijf is ook uitstekend. Een tweede element is het moment van de beursgang. Meestal zitten exploratiebedrijven bij de beursgang nog in een vroeg stadium van de ontwikkeling, en duurt het vele jaren vooraleer er een bouwrijp project op tafel ligt. Gatos Silver heeft sinds 2014 in een joint venture met het Japanse Dowa, LGJV, het Los Gatos-district in bezit, een zeer uitgestrekt gebied van 103.087 hectare in het noorden van Mexico. In het district zijn al veertien zones met mineralisaties van voornamelijk zilver, zink, lood en goud ontdekt. Drie zones - Cerro Los Gatos, Esther en Amapola - hebben al een voorraadschatting. In 2016 is LGJV gestart met de bouw van een mijn en een polymetalenverwerkingsfabriek. De bouw kostte 316 miljoen dollar, waarbij Dowa een lening gaf voor 210 miljoen dollar. De mijn startte tijdig op in september 2019 en is ondanks de moeilijkheden door covid-19 stilaan volledig operationeel. De mijn en de fabriek scoren op alle belangrijke parameters minstens even goed als gepland. LGJV zal vanaf dit jaar aanzienlijke positieve vrijekasstromen opleveren. Cerro Los Gatos zal gedurende elf jaar gemiddeld 12,2 miljoen troy ounces zilverequivalent produceren, tegen een kostprijs van 11,77 dollar per troy ounce.Het derde element is het gigantische potentieel van het Los Gatos-district. Gatos Silver zal een aanzienlijk deel van de opbrengst van de beursgang (netto 156,1 miljoen dollar) voor 30 juni aanwenden om het belang in LGJV met 18,5 procent uit te breiden tot 70 procent. Daarvoor moet LGJV eerst een kredietfaciliteit van 60 miljoen terugbetalen aan Dowa. Daarnaast werden in december drie exploratieprogramma's aangekondigd. Een eerste programma dient om de bestaande resources (nog niet bewezen reserves) in Cerro Los Gatos op te waarderen en nieuwe resources in het gebied te vinden. Daarnaast wordt er voor het eerst sinds 2012 geëxploreerd in de Esther-zone, een gebied dat volgens het management even grondstoffenrijk kan blijken als Cerro Los Gatos. Tot slot zal worden geboord in Santa Valeria, een zeer beloftevol gebied net buiten het district. Het aandeel werd al opgenomen in enkele beursindexen.ConclusieWe vinden bij Gatos Silver de zeldzame combinatie terug van een op zilver geconcentreerde producent, een actief dat wellicht gedurende meerdere decennia zal produceren in een mijnbouwvriendelijk land, en met een topinvesteerder als hoofdaandeelhouder. Het bedrijf is een aantrekkelijke kanshebber om in te spelen op de stierenmarkt in zilver die nog volop moet losbarsten. Ondanks het forse beursdebuut starten we de opvolging met een koopadvies. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 13,46 dollarTicker: GATO USISIN-Code: US3680361090Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 796,6 miljoen dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +92%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: -