Gatos Silver is een aandeel om te koesteren op de nog altijd haperende stierenmarkt van de edelmetalen. De koers is gehalveerd sinds juli, maar doet het nog altijd beter dan de sectorgenoten.

Het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver noteert sinds oktober 2020 zowel op de New York als op de Toronto Stock Exchange. Het bedrijf is vooral actief als zilverproducent in het Los Gatos-district, een gebied van 103.087 hectare in het noorden van Mexico. Gatos startte in 2014 een joint venture met Dowa (Los Gatos Joint Venture of LGJV) voor de ontwikkeling van Los Gatos. In het district zijn tot nu veertien zones met mineralisaties van vooral zilver, zink, lood en goud ontdekt, waarvan drie zones een voorraadschatting hebben. De jongste jaren ging de aandacht volledig naar de productiestart van de Cerro Los Gatos-zone eind 2019. In oktober 2020 volgde een succesvolle beursgang, waarbij netto 156,1 miljoen dollar werd opgehaald, het grootste bed...

Het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver noteert sinds oktober 2020 zowel op de New York als op de Toronto Stock Exchange. Het bedrijf is vooral actief als zilverproducent in het Los Gatos-district, een gebied van 103.087 hectare in het noorden van Mexico. Gatos startte in 2014 een joint venture met Dowa (Los Gatos Joint Venture of LGJV) voor de ontwikkeling van Los Gatos. In het district zijn tot nu veertien zones met mineralisaties van vooral zilver, zink, lood en goud ontdekt, waarvan drie zones een voorraadschatting hebben. De jongste jaren ging de aandacht volledig naar de productiestart van de Cerro Los Gatos-zone eind 2019. In oktober 2020 volgde een succesvolle beursgang, waarbij netto 156,1 miljoen dollar werd opgehaald, het grootste bedrag in de sector van de voorbije tien jaar. Dat het risicoprofiel na een succesvolle productieopstart aanzienlijk lager is dan bij een traditioneel junior exploratiebedrijf, is een eerste verklaring voor dat succes. Bovendien was er de naambekendheid van de hoofdaandeelhouder Thomas Kaplan (43%), een succesvolle grondstoffeninvesteerder met een uitstekende neus voor timing en de geopolitieke risico's van mijnbouw. Met de opbrengst van de beursgang betaalde Gatos een krediet van 60 miljoen dollar van LGJV terug aan Dowa - het aandeel van Gatos bedgroeg 42 miljoen dollar - en trok Gatos voor 71,6 miljoen zijn belang in LGJV op met 18,5 procent tot 70 procent. Ondanks de problemen door de pandemie presteert de mijn op alle relevante operationele parameters minstens zo goed als verwacht. De spectaculaire verdrievoudiging van het aandeel werd in juli 2021 afgebroken door een onverwachte kapitaalverhoging van 133 miljoen dollar. Er werden 9,5 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen 14 dollar per aandeel, of een stevige korting van 27 procent op de laatste koers. Kaplan verminderde zijn belang tot 32 procent door de parallelle verkoop van 2,6 miljoen aandelen tegen dezelfde koers. Met de opbrengst werd de uitstaande lening van 220 miljoen dollar van CGJV aan Dowa volledig terugbetaald. Daardoor is zowel CGJV als Gatos volledig schuldenvrij en kunnen de kasstromen volledig vloeien naar operationele verbeterings- en uitbreidingsprojecten en exploratie. In 2021 produceerde de groep 7,6 miljoen troy ounce zilver (boven de laatste prognose van 7,4 miljoen ounce), 50 miljoen pond zink en 40 miljoen pond lood (beide in lijn met de prognoses). In 2021 startte een boorprogramma van 27.000 meter om de bestaande resources (nog niet bewezen reserves) van Cerro Los Gatos op te waarderen en nieuwe resources te ontdekken. Dat programma is succesvol en werd uitgebreid naar 45.000 meter. Daarnaast loopt een exploratieprogramma van 19.000 meter in de Estherzone, een kleiner programma in een nieuwe zone (Cascabel) en worden na een eerste boorprogramma de volgende stappen bekeken voor Santa Valeria, een gebied dat net buiten het district ligt en 100 procent eigendom is van Gatos. We verwachten de komende maanden een update over de resourceschatting.Het aandeel van Gatos is na de verschroeiende beursstart gehalveerd sinds juli, maar doet het desondanks sinds zijn beursgang nog altijd tientallen procenten beter dan zijn sectorgenoten. Met de versterkte balans kan het bedrijf aan de slag om het unieke langetermijnpotentieel van het Los Gatos-district te benutten. De investeerder moet kunnen omgaan met de forse schommelingen van de zilverprijs, maar is in het uitstekende gezelschap van absolute topinvesteerders. Een aandeel om te koesteren op de nog altijd haperende stierenmarkt in edelmetalen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 9,57 dollarTicker: GATO USISIN-code: US3680361090Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 661,6 miljoen dollarK/w 2021: 96Verwachte k/w 2022: 9,5Koersverschil 12 maanden: -30%Dividendrendement: -